Silent Hill f Guide: Lösung für die Gebetshalle

Du landest erneut beim Fuchs, nachdem du die Mittelschule abgeschlossen hast. Das Wappenrätsel macht den größten Teil der Gebetshalle aus. Hier zeigen wir dir, wie du auf dem Schwierigkeitsgrad „Schwer“ durch diesen Abschnitt kommst.

Linker Trakt von Rinko

Gehe zur Säule mit dem roten Wappen und betätige den Schalter. Das blaue Wappen dreht sich nach vorne. Nun sind alle Durchgänge mit einem blauen und weißen Wappen offen. Gehe zurück, wo du hergekommen bist, und durch die offene Tür. Folge dem Weg durch die weiße Tür und biege dann links ab. Gehe den Flur entlang, bis du eine weitere Tür mit dem blauen Wappen erreichst.

Hinter der Schiebetür landest du im Gemischtwarenladen. Sammle die Items ein und untersuche die Lampe. Warte einfach ab, das Licht wird rot und ein Gegner taucht auf. Du kannst ihn nicht töten, nur kurz betäuben. Nutze die Zeit und suche nach den großen Bonbongläsern. Dahinter verbirgt sich das Fuchswappen. Verlasse den Raum und kehre zur großen Halle mit den Säulen zurück.

Zweiter Abschnitt

Drehe als Nächstes Rot und Grün nach vorne. Gehe den anderen Flur entlang durch die rote und dann die grüne Tür. Du bist wieder im Kreisgang von vorhin. Gehe nach rechts, folge dem Gang und gehe durch die grüne Tür. Hinter der Schiebetür landest du dieses Mal in Rinkos Zimmer.

Sammle die Items ein und interagiere wieder mit der Lampe. Drehe nach und nach die Puppen um, bis du die mit dem blauen Kimono findest. Sie trägt ein geprägtes Fuchswappen. Verlasse den Raum und kehre in die Halle zurück.

Dritter Abschnitt

Speichere am besten ab. Dieses Mal änderst du die Wappen nicht, sondern gehst denselben Weg wie vorhin – nur dass du diesmal geradeaus gehst. Folge dem Flur bis zum Ende. Dort findest du einen Raum mit einer weiteren Säule. Nachdem du die Items eingesammelt hast, wechselst du von Grün auf Weiß.

Gehe zurück und folge dem Flur in die andere Richtung bis zum Ende. Dort entdeckst du einen getrockneten Kadaver. Wenn du Platz hast, kannst du ihn zurück zum Schrein schleppen und opfern, es ist aber nicht zwingend nötig. Gehe dann durch die weiße Tür und die dahinterliegende Schiebetür.

Nun befindest du dich in einem Klassenzimmer. Sammle alles ein, bevor du die Lampe aktivierst. Gehe zum Tisch in der Mitte und interagiere mit ihm. Zwei Gegner tauchen auf, bevor du dir das Wappen holen kannst. Danach verlässt du den Raum und gehst zurück in die große Halle.

Dreifachwaage-Schlüssel

Gehe nach rechts zur Vorrichtung und setze die drei Wappen ein. Du erhältst den Dreifachwaage-Wappenschlüssel. Damit bist du im linken Trakt fertig und kannst zur Haupthalle zurückkehren. Setze den Schlüssel in den linken Fuchs ein und gehe anschließend zum rechten. Nun betrittst du den rechten Trakt der Gebetshalle.

Rechter Trakt und Sakukos Zimmer

Folge dem Weg und du landest in Sakukos Zimmer. Hier beginnt das Spiel mit den farbigen Wappen von vorne. Aktiviere die Säule, damit die blauen Türen geöffnet werden. An der nächsten Säule wechselst du von Blau auf Weiß und gehst dann nach links durch das rote Tor.

Im Raum mit den Spinten kannst du von Rot auf Grün wechseln. Gehe weiter. Nun hast du zwei Optionen:

Nach links und zurück zum Anfang.

Geradeaus, bis du zu einer Öffnung kommst.

Krieche durch die Öffnung und betätige den Hebel an der Säule. Wechsle auf Rot. Im offenen Raum findest du eine Opfergabe. Danach wechselst du zurück auf Grün.

Gehe zurück und wechsle am Anfang erneut auf Blau. Folge dem bekannten Weg. Am Ende sind nun die beiden grünen Türen offen. Beide führen zur gleichen Säule. Dort wechselst du wieder auf Rot.

Gehe durch die offene rote Tür bis zum Ende. Dort wechselst du von Weiß auf Blau. Du bist nun wieder im Bereich mit den Spinten. Die letzte blaue Tür ist offen.

Hasen- und Fuchs-Rätsel

Hier wartet ein neues Rätsel: Drehe die Hasen- und Fuchsstatuen, bis alle Käfige auf einer Höhe mit dem Flur sind. Nimm dann die beiden Laternen aus den Käfigen, lösche die Lichter und nimm den Weißes-Kaninchen-Wappenschlüssel.

Vergiss nicht: Im Spintraum gibt es einen verschlossenen Bereich. Kehre dorthin zurück, um ein Omamori (Stier) einzusammeln.

Shus Abschnitt

Gehe zurück in die große Haupthalle und setze den Schlüssel ein. Nun kommst du in den Bereich, der Shu gewidmet ist. Dieser Abschnitt ist deutlich kürzer, aber du musst zwei Erinnerungsstücke finden.

Gehe durch das rote Tor und dann rechts den Gang entlang. Am Ende findest du ein gezeichnetes Bild .

. Kehre zurück, wechsle an der Säule von Rot zu Blau und folge dem zweiten Gang. Links auf der Kommode findest du eine Ema-Tafel, die wichtig ist, wenn du Himikos Fähigkeiten ausbauen möchtest.

Gehe weiter und wechsle an der nächsten Säule von Blau auf Rot. Kurz darauf gelangst du durch eine Flügeltür. Hier erwartet dich ein Bosskampf.

Nach dem Sieg kannst du nach oben gehen. Rechts findest du einen Comic. Drehe an der Säule erneut von Rot auf Blau und kehre zurück zum Anfang. Setze Shus Erinnerungsstücke ein. Danach geht es zurück in die Schule – die Gebetshalle ist abgeschlossen.

