Astro Bot gewinnt weitere Auszeichnung

Astro Bot, entwickelt von Team Asobi und im September 2024 veröffentlicht, war sowohl ein kritischer als auch ein kommerzieller Erfolg. Dieses Jump’n’Run-Spiel hat derzeit eine beeindruckende Spielerbewertung von 100 auf OpenCritic. Im Spiel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Astro, der versucht, verlorene Bots zu retten und das Mutterschiff der PS5 wiederherzustellen, wobei sie die volle Leistung des DualSense-Controllers nutzen und viele PlayStation-Easter-Eggs entdecken.

Anfang Januar wurde bekannt gegeben, dass Astro Bot das meist ausgezeichnete Jump’n’Run aller Zeiten ist, mit derzeit 110 Trophäen für das Spiel des Jahres. Der Erfolg des Spiels scheint nicht abzuflachen, da es weiterhin Preise gewinnt. Am 21. Januar 2025 wurde Astro Bot bei den 14. jährlichen New York Game Awards mit drei Preisen ausgezeichnet: Spiel des Jahres, Bestes Kinderspiel und Beste Musik.

Diese Auszeichnungen untermauern den Status des Spiels als bestbewertetes Spiel des Jahres 2024, wobei viele Spieler und Kritiker den Charme und das Leveldesign von Astro Bot loben. Weitere Preisträger sind Elden Ring: Shadow of the Erdtree, das als Bester DLC und Beste Welt ausgezeichnet wurde, und Metaphor: ReFantazio, das für das Beste Drehbuch eines Spiels geehrt wurde.

Astro Bot wird weithin mit Preisen überschüttet

Im Dezember 2024 wurde Astro Bot bei den The Game Awards 2024 zum Spiel des Jahres gekürt und setzte sich dabei gegen große Namen wie Final Fantasy 7 Rebirth, Metaphor: ReFantazio und den beliebten Indie-Hit Balatro durch. In einem Interview nach der Preisverleihung äußerte sich Nicolas Doucet, der Director, überrascht über den Gewinn des begehrten Preises und gab an, dass er sich aufgrund des überwältigenden Schocks nur an wenig von seiner Dankesrede erinnern könne.

Im selben Monat brachte Astro Bot den weihnachtlich gestalteten DLC Winter Wonder als Geschenk für die Spieler heraus. Aktuelle Gerüchte deuten darauf hin, dass der Titel im Jahr 2025 weitere DLCs erhalten wird. Ein kürzlich in den sozialen Medien veröffentlichter Beitrag deutet auf ein mögliches Tekken-Crossover hin. Zudem wurde bei einem kürzlich stattgefundenen PlayStation Tournaments EP-Event ein neuer Speedrun-Level für Astro Bot vorgestellt, wobei noch unklar ist, wann dieser dem Spiel hinzugefügt wird.

Angesichts des anhaltenden Erfolgs des Spiels sind die Fans gespannt, was Team Asobi in diesem Jahr in petto hat.

Quelle: Gamerant