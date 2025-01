Gerüchte um neue Astro Bot-Inhalte für 2025 beschäftigen Fans

Es kursieren neue Gerüchte, dass Astro Bot nach seiner Veröffentlichung noch 2025 weitere Inhalte erhalten könnte. Dies basiert auf einem mittlerweile gelöschten Social-Media-Beitrag, der scheinbar neue Charaktere in einem möglichen Tekken-Crossover zeigte. Sollte sich dies bewahrheiten, wäre es der letzte von mehreren DLCs, die das Entwicklerteam von Astro Bot, Team Asobi, seit der Veröffentlichung des Spiels im vergangenen Jahr herausgebracht hat.

Astro Bot, das bei den Game Awards 2024 als Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde, war eine der größten Spieleveröffentlichungen von 2024 und bot eine Vielzahl an Jump’n’Run-Inhalten mit vielen Anspielungen auf andere Franchises. Team Asobi könnte das Spiel noch erweitern, nachdem ein inzwischen gelöschter Tweet von Johan Pilestedt, dem Chef der Arrowhead Studios, Gerüchte über ein neues Poster für das Spiel mit einigen neuen Bots aufkommen ließ, wie MP1st berichtete.

Tekken-DLC für Astro Bot in diesem Jahr?

Besonders interessant für die Fans ist ein Bot, der wie der Tekken-Antagonist Heihachi gekleidet ist, der ursprünglich nicht in Astro Bot vorkam. Es gibt derzeit keine offizielle Bestätigung für neue Inhalte für den Titel von Team Asobi und auch keinen festgelegten Zeitplan, wann die Fans mehr darüber erfahren könnten. Doch da Astro Bot bereits einen DLC mit neuen Bot-Charakteren wie Spider-Man und Gex sowie neuen Leveln, die sich auf Speedrunning konzentrieren, erhalten hat, scheint diese Möglichkeit durchaus realistisch.

Während Heihachi in Astro’s Playroom, dem Vorgänger des Spiels, vorkam, fehlt er in Astro Bot komplett, sodass Kazuya der einzige Tekken-Vertreter ist. Das Poster zeigt ein neues Design für Heihachi, das sich von seinem Auftritt in Astro’s Playroom unterscheidet. Dies führte zu Spekulationen, dass Heihachi als geplanter DLC in naher Zukunft in Astro Bot erscheinen könnte. Die Tekken-Reihe ist seit ihrem Übergang von den Spielhallen auf die Heimkonsolen ein fester Bestandteil der PlayStation-Marke und wurde zu einem der wichtigsten Kampfspieltitel für die PS1.

Letztes Jahr feierte die Serie ihr 30-jähriges Jubiläum und die Veröffentlichung von Tekken 8, das seit seiner Veröffentlichung mehrere DLCs und bedeutende Updates erhalten hat und ein großer Erfolg ist.

