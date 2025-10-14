Assassin’s Creed Shadows: Switch 2-Version angeblich schon am 5. Dezember

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ubisoft bringt sein Japan-Epos offenbar noch heuer auf Nintendos neue Hybrid-Konsole: Laut einem Bericht des verlässlichen Dealabs-Insiders billbil-kun soll Assassin’s Creed Shadows am 5. Dezember 2025 für die Switch 2 erscheinen – inklusive physischer Verpackung, aber ohne vollwertiges Spielmodul. Stattdessen liegt eine Game-Key-Card bei, mit der du das komplette Spiel online lädst. Preislich werden um die 50 Euro genannt. Eine offizielle Bestätigung des französischen Videospiele-Publishers steht noch aus.

Was steckt hinter dem Leak und was bedeutet „Game-Key-Card“? Auslöser war unter anderem eine Produktseite des französischen Händlers Auchan, die kurzzeitig eine Switch 2-Version von Shadows führte – deutlich mit dem Hinweis „Game Key Card – Download des vollständigen Software-Titels erforderlich“. Genau dieses Format kennen Switch-Fans schon von anderen großen Neuerscheinungen, wenn die Dateigröße nicht auf ein Modul passt oder Publisher Speicher- und Produktionskosten sparen. Praktisch heißt das: Verpackung im Regal, Code innen – und der Rest kommt aus dem Netz.

Assassin’s Creed Shadows für Nintendo Switch 2: Termin, Preis & Vorbestellungen

Der kolportierte Release-Termin ist der 5. Dezember 2025. Laut Bericht sollen Vorbestellungen Anfang November starten – genannt wird der 7. November als mögliches Datum für die Ankündigung/Pre-order-Öffnung. Preislich wird für Europa rund 50 € erwartet; das deckt sich mit jüngsten Switch 2-Ports anderer Publisher. Beachte: Händlerpreise fluktuieren gerne, Deals zum Launch sind möglich.

Wie gut lief Shadows bisher und was ist auf Switch 2 realistisch?

Auf PS5, Xbox Series X/S und PC ist Assassin’s Creed Shadows bereits seit dem 20. März 2025 verfügbar und startete mit solider Resonanz (DailyGame-Wertung unserer Eva: 9/10). Auf Steam erhielt der Titel die Bewertung „größtenteils positiv“ und Wertungen im hohen 70er/80er-Bereich je nach Plattform. Das unterstreicht: Inhaltlich trägt das Spiel. Die spannende Frage ist die technische Umsetzung auf Nintendos neuer Hardware.

Für Switch 2-Ports großer Open-World-Titel gibt es inzwischen positive Beispiele, dennoch bleibt das „Game-Key-Card“-Modell umstritten: Du brauchst ausreichend Speicherplatz und eine stabile Internetverbindung und beim Weiterverkauf ist der Wert geringer, weil der Code einmalig eingelöst wird. Umgekehrt ermöglicht das Format überhaupt erst, dass technisch anspruchsvolle Spiele zeitnah auf die Switch 2 kommen. Die Download-Größe des Spiels für die PlayStation 5 beträgt etwas über 100 Gigabyte. Die Switch 2-Version wird optisch wohl nicht so stark sein, daher dürfte der Download niedriger ausfallen.

Einschätzung und Ausblick

Strategisch passt ein Dezember-Launch perfekt zum Weihnachtsgeschäft und zur erwarteten starken Switch 2-Nachfrage im ersten Konsolenjahr. Sollte der Termin halten, gehört Assassin’s Creed Shadows zu den prominentesten Switch 2-Neuerscheinungen des Winters. Wichtig bleibt die Frage nach Performance und Features: Unterstützt die Umsetzung die Switch 2-Spezifika (z. B. Controller-Funktionen, schnellere Ladezeiten)? Und wie groß fällt der Download aus? Antworten darauf liefert üblicherweise die finale Shop-Seite – und die fehlt noch.

Bisher ist alles noch als „Leak“ gestempelt, aber Ubisoft dürfte in Kürze den Nintendo-Port bestätigen. Die vielen Quellen die dafür sprechen sind ein starkes Indiz. Vieles spricht dafür, dass Assassin’s Creed Shadows am 5. Dezember 2025 auf der Nintendo Switch 2 landet. Immerhin gab es bereits im April eine Altersbewertung.

Hast du Feedback oder spannende Infos entdeckt? - Dann lass es uns wissen!