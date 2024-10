Assassin’s Creed Mirage: Enttäuschender Start auf Steam

Assassin’s Creed Mirage hatte einen schwierigen Start auf Steam, da die Spielerzahl deutlich unter der der letzten Teile der Serie lag. Obwohl das Spiel seit Oktober 2023 in anderen PC-Stores verfügbar war, wurde es erst nach einem Jahr Wartezeit auf der Plattform veröffentlicht. Für viele Spieler bot der neueste Teil der Reihe eine willkommene Gelegenheit, in die Serie zurückzukehren, die mit Origins, Odyssey und Valhalla einen neuen RPG-Ansatz verfolgt hatte. Das Spiel erhielt positive Kritiken und wurde als solide Rückkehr zu den Wurzeln der Serie gefeiert. Genau das, was sich viele Fans seit Jahren gewünscht hatten.

Trotz der positiven Resonanz hatte Ubisofts Entscheidung, das Spiel nicht sofort auf Steam zu veröffentlichen, zur Folge, dass viele PC-Spieler Assassin’s Creed Mirage noch nicht gespielt hatten. Die SteamDB-Daten zeigen, dass die Spielerzahlen in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung auf der Plattform enttäuschend waren. Am ersten Samstag nach dem Release, wo normalerweise viele Spieler erwartet werden, erreichte das Spiel einen Höchststand von nur 6.381 Spielern. Im Vergleich dazu hatten die letzten Titel deutlich höhere Spitzenwerte: Origins erreichte 41.551 Spieler, Odyssey 62.069 und Valhalla 15.679. Dieser Rückgang ist bemerkenswert. Es ist jedoch fair zu erwähnen, dass Valhalla das einzige Spiel der RPG-Trilogie ist, das nicht am ersten Tag auf Steam veröffentlicht wurde, was die niedrigere Spielerzahl erklärt.

Folge uns bei Google News

Assassin’s Creed Mirage mit wenigen Spielern auf Steam

Um die Zahlen ins Verhältnis zu setzen: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels hat Assassin’s Creed Mirage 3.691 Spieler, während Assassin’s Creed Odyssey aus dem Jahr 2018 auf 3.370 Spieler kommt. Diese Zahlen können sich natürlich noch ändern, aber sie sind dennoch überraschend, besonders wenn man bedenkt, dass Assassin’s Creed Mirage mit einem 50%-Rabatt auf Steam gestartet und bis zum 24. Oktober auf 24,99 Euro reduziert war. Zweifellos sind die Zahlen durch die verzögerte Steam-Veröffentlichung beeinflusst, aber das wird bei zukünftigen Ubisoft-Spielen kein Problem mehr sein. Assassin’s Creed Shadows wird, wie die meisten Spiele des Publishers, am Veröffentlichungstag auf Steam verfügbar sein, was die Spielerzahlen der Serie verbessern dürfte. Insgesamt stehen der Serie einige arbeitsreiche Jahre bevor.