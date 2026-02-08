ARC Raiders bringt beliebtes Feature zurück: Cold Snap kehrt im Februar zurück

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Fans von ARC Raiders dürfen sich auf eine der härtesten und zugleich beliebtesten Gameplay-Varianten freuen. Entwickler Embark Studios hat bestätigt, dass der Kartenmodifikator Cold Snap am 10. Februar wieder Teil der regulären Rotation wird. Damit kehrt ein Feature zurück, das das Spielgefühl deutlich verändert und vor allem bei Hardcore-Spielern einen starken Eindruck hinterlassen hat.

Cold Snap gehört zu den sogenannten „Conditions“, die in ARC Raiders bestimmte Kartenparameter verändern. Während viele Modifikatoren vor allem Loot oder Sichtverhältnisse beeinflussen, geht Cold Snap deutlich weiter: Die gesamte Rustbelt-Region wird von Schnee und eisigen Temperaturen überzogen. Die Umgebung sieht nicht nur anders aus, sie spielt sich auch komplett anders.

Frostbite machte Exploration wieder gefährlich

Was Cold Snap von anderen Modifikatoren abhebt, ist das Frostbite-System. Wer sich zu lange in offenen Gebieten aufhält, beginnt langsam zu erfrieren. Die Lebenspunkte sinken kontinuierlich, was Spieler zwingt, ihre Routen genau zu planen, Schutz zu suchen und Ressourcen bewusster einzusetzen. Gerade Fans von Extraction-Shootern schätzten diesen Ansatz. Exploration wurde nicht nur riskanter, sondern auch taktischer. Jeder Vorstoß in die verschneite Wildnis musste abgewogen werden. Ein Aspekt, der vielen Raidern im regulären Gameplay gefehlt hatte.

Cold Snap wurde ursprünglich mit dem Update 1.7.0 im Dezember 2025 eingeführt und war als zeitlich begrenztes Event geplant. Im Januar 2026 verschwand der Modifikator wieder, was bei Teilen der Community für Enttäuschung sorgte.

Roadmap deutete Rückkehr bereits an

Rückblickend überrascht das Comeback jedoch kaum. In der aktuellen Roadmap hieß es vielsagend: „Die Kältewelle ist vorüber, doch ihre Gefahr wirft einen langen Schatten.“ Zudem wurde angekündigt, dass extremes Wetter auch künftig eine größere Rolle spielen soll.

In der Community überwog nach der offiziellen Bestätigung eindeutig die Freude. Ein Reddit-Nutzer brachte die Stimmung auf den Punkt: „Je mehr Kartenbedingungen, desto besser.“ Diese Meinung teilen auch andere Kommentatoren, die sich mehr Abwechslung und dynamische Herausforderungen wünschen.

Kein Ersatz für neue Inhalte

Nach der Ankündigung äußerten einige Fans die Sorge, dass Cold Snap womöglich den angekündigten neuen Kartenmodifikator ersetzen könnte. Embark Studios hatte zuvor bestätigt, dass mit dem kommenden „Shrouded Sky“-Update im Februar eine komplett neue Map-Bedingung geplant ist. Aktuell deutet jedoch alles darauf hin, dass Cold Snap lediglich per OTA-Update zurückkehrt und das bestehende System erweitert. Es gilt als äußerst unwahrscheinlich, dass der Entwickler ein bekanntes Feature als neue Hauptmechanik verkaufen würde.

Mit der Rückkehr von Cold Snap flammt eine alte Diskussion neu auf: Welche große Kartenbedingung kommt als Nächstes? Dataminer stießen in der Vergangenheit auf Hinweise zu Toxic Swamps, einer nie veröffentlichten Condition. Andere Spieler spekulieren über einen Vulkan-Modifikator, da die Weltkarte von ARC Raiders eine bislang unzugängliche Vulkanregion zeigt.

Offiziell bestätigt ist davon bislang nichts. Sicher ist nur eines: Ab dem 10. Februar können Spieler wieder durch Schnee und Eis kämpfen.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!