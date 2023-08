Arbeitet Insomniac Games an einem Multiplayer?

Die Zeichen sprechen Alle dafür

Insomniac Games hatte in den letzten Jahren eine unglaublich geschäftige Zeit, und es sieht so aus, als ob es für das Studio weiterhin vorangehen wird. Obwohl der Entwickler bereits seit fast drei Jahrzehnten kontinuierlich Spiele veröffentlicht, erreichte Insomniac im Jahr 2018 mit der Veröffentlichung von Marvel’s Spider-Man eine neue Stufe, gefolgt von Marvel’s Spider-Man: Miles Morales im Jahr 2020 und dann Ratchet and Clank: Rift Apart nur ein Jahr später. Und jetzt steht Insomniac kurz davor, sein nächstes großes AAA-Spiel, Marvel’s Spider-Man 2, zu veröffentlichen, das in etwas mehr als zwei Monaten erscheinen wird.

Aber während Marvel’s Spider-Man 2 eine weitere monumentale Veröffentlichung für das Studio sein wird, ist es bei weitem nicht das Einzige, woran Insomniac derzeit arbeitet. Bereits 2021 wurde gemeinsam mit der Ankündigung von Marvel’s Spider-Man 2 auch an Marvel’s Wolverine gearbeitet, und obwohl noch kein bestätigtes Veröffentlichungsfenster bekannt gegeben wurde, dürfte es nicht allzu lange dauern. Und als ob das nicht genug wäre, hat Insomniac auch gerade angekündigt, dass es derzeit an einem dritten Videospielprojekt arbeitet. Obwohl noch keine offiziellen Details bekannt gegeben wurden, spekulieren Fans aufgrund diverser Hinweise, dass Insomniac Games aktuell auch an einem Multiplayer Spiel arbeitet.

Ein Multiplayer aus dem Hause Insomniac Games? Take my money!

Insomniac Games drittes Spiel wird wahrscheinlich Multiplayer sein. PlayStation hat immer scheinbar einen Plan gehabt, und der aktuelle Plan sieht vor, dass der Publisher versucht, so viele Live-Service-Multiplayer-Spiele wie möglich zu veröffentlichen. Im letzten Jahr hat Sony mehrfach angekündigt, dass der Schwerpunkt bei der nächsten Phase der First-Party-Entwicklung auf Online-Multiplayer-Spielen liegen wird, und plant angeblich, über 1,2 Milliarden Dollar in diese Projekte in den nächsten Jahren zu investieren. Obwohl viele Fans vehement gegen diese nächste Phase sind, können sie wenig dagegen tun, da PlayStation die Dinge bereits in Gang gesetzt hat.

Die jüngste PlayStation Showcase war für die meisten Fans eine ziemliche Enttäuschung, wobei Marvel’s Spider-Man 2 der Höhepunkt der Veranstaltung war. Einer der größten Gründe für diese Enttäuschung war das Fehlen von echtem Gameplay während der Veranstaltung, wobei PlayStation hauptsächlich auf filmische Teaser für die meisten seiner First-Party-Projekte setzte. Die meisten dieser First-Party-Projekte leiten diese nächste Phase von PlayStation ein, mit Marathon, Concord und Fairgames als Live-Service-Online-Multiplayer-Titeln.

Derzeit setzt PlayStation seinen Live-Service-Plan in einem rasanten Tempo um, mit mehreren Online-First-Party-Multiplayer-Spielen, die in schneller Folge veröffentlicht werden sollen. Aber angeführt werden diese Multiplayer-Titel von bereits etablierten beliebten IPs wie Naughty Dogs kommendem Last of Us-Multiplayer-Spiel und Guerrillas Horizon-Multiplayer-Titel. Und mit all den Hinweisen auf dasselbe Ergebnis ist es wahrscheinlich, dass Insomniacs drittes Spiel irgendeine Art von Live-Service-Multiplayer-Titel sein wird.

Bereits 2021 deutete eine Stellenanzeige von Insomniac Games darauf hin, dass das Unternehmen an irgendeiner Art von Multiplayer Spiel arbeitet. Im Mai 2022 tauchten weitere Gerüchte über einen solchen Insomniac-Multiplayer-Titel online auf, wobei einige behaupteten, dass das Projekt eine neue IP für den Entwickler sein würde und nicht die Marvel-Lizenz verwenden würde. Seitdem sind gelegentlich einige Gerüchte aufgetaucht, die alle die gleiche Vorstellung wiederholen, dass Insomniac an einem Multiplayer-Spiel arbeitet, und angesichts von PlayStations derzeitigem großen Engagement in diesem Bereich ergibt das nur Sinn.

Obwohl Insomniac in der Vergangenheit bereits mit einigen zusätzlichen Mehrspielermodi in Ratchet and Clank und Resistance experimentiert hat, lag der Schwerpunkt nie auf Online-Spielen. Aber das bedeutet nicht, dass Insomniac Games kein überzeugendes Online-Multiplayer-Erlebnis schaffen kann. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Insomniac durchaus in der Lage ist, extrem ambitionierte Projekte zu bewältigen.

Für mich persönlich, hat Insomniac in den letzten Jahren wie ein Gütesiegel für geniale Games funktioniert. Denn egal welchen der AAA Titel dieses Studios man in die Hand genommen hat. Es war stets eine Garantie für Spielspaß, geniales Gameplay und auch Grafik die seiner Zeit teilweise sogar voraus schien. Ratchet und Clank: Rift Apart sah selbst ingame ebenso atemberaubend aus wie in den Trailern. Von Spider-Man PS4 dass auf der alten Generation schon unverschämt gut aussah kaum zu schweigen.