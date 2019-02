Dataminers haben Berichten zufolge Zeilen im Code des Spiels entdeckt, die darauf hinweisen, dass Solos und Duos für den kostenlosen Free-2-Play-Titel aus dem Titanfall-Universum, Apex Legends, unterwegs sind.

Der Dataminer „ShiinaBR“ hat sich in den Quellcode des Spiels eingegraben, um herauszufinden, was Entwickler Respawn für die Zukunft plant. Es sieht so aus als würden uns ein Solo- und ein Duo-Modus bevorstehen. Die Details seht ihr im angehängten Tweet:

LEAK:

Solo & Duo game modes found in the game files! No information about when they will be released, but we may see them very soon. pic.twitter.com/XYz8KlXeeh

— ApexUpdate – News & Leaks (@ApexUpdate) 9. Februar 2019