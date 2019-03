Anthem ist jetzt am Markt und hat nicht sonderlich gute Kritiken bekommen. Dennoch sehen viele bei dem Titel noch ordentlich Potenzial für die Zukunft. Eines der interessantesten Dinge im Spiel sind auf jeden Fall die Raketenanzüge, wobei man das Gefühl von Iron Man bekommt. Was haltet ihr davon auch so auszusehen?

Wir zeigen euch, wie man den Iron Man-Anzug in Anthem erhaltet, welches Farbschema verwendet werden muss und wie man sogar eine Anthem-Hulkbuster-Rüstung herstellt. Falls der Hulk auftaucht…

So macht man die Iron Man-Rüstung in den Hulkbuster in Anthem:

Es gibt nur einen Weg, einen Iron Man oder Hulkbuster in Anthem herzustellen. Glücklicherweise ist es von den von BioWare bereitgestellten Tools gar nicht so schwer. Um die Rüstung herzustellen wähle die Ranger Javelin-Klasse (bereits bekannt aus der Beta-Demo). Sie sieht jene von Iron Man einfach am nächsten aus. Dann gehe zur Schmiede, wähle den Bildschirm „Aussehen“ und dann „Malen“. Man kann eine beliebige Textur auswählen. Gehe die Optionen durch und wähle folgende Farbcodes:

Mit diesen Farben kommst du den Iron Man am nächsten hin.

Nun zum Hulkbuster: Diesmal verwenden wir den Colossus Javelin, da er der Rüstung aus dem Avengers-Film an ähnlichsten ist. Begib dich erneut in die Schmiede und verwende dieses grobe Farbschema für deinen Koloss.

Jetzt geht des dem Dominion an den Kragen! Wenn du schon so aussiehst wie Iron Man, mach auch noch gleich Thanos platt.