Der Refrain war lange Zeit, dass Multiplayer-Spiele immer prominenter werden und zum Tod der traditionellen Single-Player-Erfahrung führen. Wenn man sich die Erfolge von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Horizon: Zero Dawn, NieR Automata, Persona 5, Xenoblade Chronicles 2, Super Mario Odyssey und nun God of War ansieht, stimmt das so nicht ganz.

Cory Barlog, der Director des gerade veröffentlichten und überaus erfolgreichen God of War , wiederholte und wiederholte seine Aussagen:

„Einzelspieler-Spiele sind der Phönix an diesem Punkt. Wir gehen durch die Ebbe und Flut. Die Spiele ändern sich durch die verschiedenen Kreativen, die sich einmischen und sagen: „Ich habe diese verrückte Idee.“

Auch wenn Multiplayer-Spiele wie Fortnite derzeit im Trend liegen, ist das für Single-Player-Spiele nicht unbedingt der Tod.

„Es bedeutet nicht unbedingt, dass irgendetwas anderes weggeht, es sagt einfach, dass wir darauf achten“, sagte er. „Ich möchte nicht an irgendwelchen Spielen arbeiten, die keine Art von Story-Komponente haben. Der Wettbewerb treibt mich nicht an. Es geht nicht um einen Wettbewerb zwischen Multiplayer und Einzelspieler. Es geht nicht darum, dass einer von ihnen lebt oder tot ist, oder? Es ist Schrödingers Katze. Wir sind am Leben und wir sind gleichzeitig tot, oder? Und wir werden immer so sein. Und es wird eine Ebbe und Flut durch die Zeit sein.“

Barlog erkennt die unterschiedliche Natur zwischen Single- und Multiplayer-Games. Das ist gut so.

Kauftipp:

God of War - Standard Edition - [Playstation 4] bei Amazon.de für EUR 74,90 bestellen

Was haltet ihr von seinen Aussagen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!