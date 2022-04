Amnesia: Memories and Amnesia: Later x Crowd erscheinen diesen Herbst für Nintendo Switch.

Amnesia: Memories & Amnesia: Later x Crowd (c) Idea Factory

Amnesia: Memories gehört zu den ersten Otome Games die bei uns im Westen erschienen sind und wurde bereits auf vielen Plattformen veröffentlicht. Doch der Nachfolger Anmesia: Later x Crowd blieb bisher nur innerhalb Japans. Mit dem Release der beiden Titel auf der Switch erhalten wir nun endlich die Chance sowohl das ersten Teil nochmal zu Spielen, als auch die Geschichte der Heroine mit den 5 Bachelor weiter zu verfolgen.

Für beide Titel wird es eine Standard Edition, als auch eine Limited Edition geben die über den IFI Online Store erworben werden kann.

Amnesia: Memories

In Amnesia: Memories wacht die mysteriöse Heldin auf, die sich nicht daran erinnern kann, wer sie ist. Ein freundlicher Geist namens Orion erscheint um ihr zu helfen, ihre Erinnerungen wiederzuerlangen. Zu Beginn kann sich der Spieler dabei eine von fünf Welten aussuchen. Dabei konzentriert sich jede Welt auf einen datebaren jungen Mann, mit welchen die Heldin zusammen ist. Nur kann sie sich daran einfach nicht mehr erinnern.

Key Features

• Pfade der Liebe – Wähle einen von fünf Männern als deinen Liebesinteressent aus, wobei jeder mehrere verzweigte Geschichtenpfade hat. Jede Wahl erschafft eine eigene Welt, in der Charaktere unterschiedliche Rollen übernehmen, was mehr als 20 Endungen ermöglicht!

• Zeige deine Zuneigung – Parameter beeinflussen deine Beziehung zu deiner zukünftigen Liebe. Behalte deine Beziehung im Auge und stelle sicher, dass du nicht auf ein schlechtes Ende zusteuerst!

• Liebe zum Spiel – Spiele Minispiele wie Stein, Papier, Schere und Air Hockey gegen andere Charaktere.

• Liebe sagt mehr als tausend Worte – Schalte vertonte Bilder in der Galerie frei. Durch Berühren bestimmter Bereiche des Bildes wird ein Dialog von Gefühlen abgespielt, die zuvor nicht ausgedrückt werden konnten.

Amnesia: Later x Crowd

Als Ergänzung zu Amnesia: Memories bietet Later x Crowd eine Vielzahl verschiedener Story-Szenarien sowie neue Minispiele. Vertiefe deine Beziehung zu den Hauptcharakteren und Nebencharakteren von Amnesia: Memories und sieh was passiert!

• Amnesia: Later – Beginnend mit der bezaubernden Geschichte in NEW WORLD kannst du vier verschiedene Story-Szenarien freischalten, die von einer Untersuchung der vielen Seiten von Waka in WAKA’S WORLD bis zur AFTER STORY reichen, das nach den Ereignissen von Amnesia: Memories spielt. Abhängig von den in AFTER STORY freigeschalteten Routen kann man sogar die Hochzeitsglocken leuten hören.

• Amnesia: Crowd – Genieße noch mehr Story-Szenarien, wie die spannende Was-wäre-wenn-Geschichte von SUSPENSE, in der du mit deiner Umgebung interagieren musst, um auf jeder Route der Gefahr zu entkommen. Spiele außerdem eine Vielzahl von Café-Minispielen in WORKING oder Kartenspiele in TRUMP und verdiene Orion-Punkte, um Ereignisse freizuschalten.

Amnesia: Memories and Amnesia: Later x Crowd erscheinen diesen Herbst für Nintendo Switch.