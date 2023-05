Synchronsprecher ist sich sicher: Alan Wake 2 kommt im Oktober

Wann erscheint Alan Wake 2? Nun, ein heißer Tipp, um den tatsächlichen Release-Termin zu erfahren, dürfte das diesjährige Summer Games Fest werden. Der Synchronsprecher hat anscheinend versehentlich angegeben, dass das Spiel im Oktober veröffentlicht wird.

Bisher haben wir von Alan Wake 2 noch nicht viel gesehen, aber das könnte sich die nächsten Monate ändern.

Während eines Podcasts hat der Synchronsprecher von Alan Wake, Matthew Porretta, möglicherweise versehentlich den Erscheinungszeitraum von Alan Wake 2 verraten. Obwohl Remedy immer noch Informationen zum Alan Wake-Gameplay und anderen Details zurückhält, wurde bestätigt, dass Alan Wake 2 im Jahr 2023 veröffentlicht wird.

Der Oktober 2023 scheint der beste Zeitpunkt für die Veröffentlichung des Spiels zu sein. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Synchronsprecher das Veröffentlichungsdatum eines Spiels preisgibt. Bereits zu Beginn dieses Jahres hatten wir einen ähnlichen Vorfall mit dem Synchronsprecher von Venom für Spider-Man 2. Derzeit handelt es sich jedoch nur um ein Gerücht. Eine direkte Reaktion des Synchronsprechers selbst trägt jedoch dazu bei, dass die Informationen glaubwürdiger erscheinen.

According to Alan Wake voice actor Matthew Porretta, Alan Wake 2 is releasing in October (mentioned at 16:50) https://t.co/22VNMr8d5e pic.twitter.com/59Fl5mKdqi

— Wario64 (@Wario64) May 21, 2023