Agonya war der Horror-Titel auf den viele Fans gewartet hatten. Gruselig, bizarr, ein wahres Bild der Hölle.

Noch vor dem Release mussten die Entwickler das Spiel um einige derbe Szenen kürzen. Sie versprachen zunächst, einen Patch raus zu bringen, der die fehlenden Szenen wieder ins Spiel einfügen sollte. Doch ihnen wurde da einen Strich durch die Rechnungen gemacht. Der Plan danach war, ein Video mit allen unveröffentlichten Szenen auf die Welt los zu lassen.

Nach vielen hin und her, wird jetzt allerdings doch ein Agony Unrated auf den Markt kommen. Der Plan ist es, dass Game in rund 3 Monaten auf Steam zu veröffentlichten und zwar in voller Gänze. Zudem sollen neue Sound und Animationen dabei sein.

Madmind Studio versprechen außerdem, dass Besitzer des Originals einen Rabatt von 99% erhalten werden. So dass sie das Game also nicht erneut kaufen müssen.

Wir sind gespannt was kommt, denn nach den eher mäßigen Kritiken aufgrund von Bugs und der doch enttäuschenden Grafik, braucht Agony unbedingt mal etwas positive Resonanz.

Aktuell ist das Game für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.