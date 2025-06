Achtung: Gebraucht gekaufte Nintendo Switch 2 Konsolen könnten gesperrt sein!

Nintendo hatte zur Veröffentlichung der Switch 2 dessen allgemeinen Geschäftsbedingungen angepasst. So heißt es darin, dass wenn die Konsole in einer Form verwendet werden würde, wie Nintendo es nicht vorgesehen hat, dann sei Nintendo dazu berechtigt den online Zugang auf dieser Konsole zu sperren. Wer die Nintendo Switch 2 gebraucht kaufen möchte, muss deshalb hier besonders aufpassen.

Fehlercode „2124-4508“

Kaum war die Switch 2 auf dem Markt, waren schon die ersten Screenshots von Fehlermeldungen im Internet zu finden. Lautete der Fehlercode „2124-4508“ so wusste man, dass es sich um eine Sperrung der Konsole seitens Nintendo handelt.

Die wahren Opfer

Allerdings ist nicht jeder Switch 2 Besitzer für die Sperrung seiner Konsole verantwortlich. Beispielsweise wenn man die Konsole gebraucht kauft, so ist man der Gefahr ausgesetzt, dass die angebotene Switch 2 durch den Vorbesitzer gesperrt worden sein könnte. So erging es erst einem Reddit-User, welcher einem solchen skrupellosen Betrüger in die Falle ging:

Kampf gegen die Piraterie

Seit Jahren kämpft Nintendo gegen Piraterie. Nicht nur, dass ältere Videospielklassiker unerlaubt raubkopiert werden, auch neue Videospieltitel sind vor Veröffentlichung im Internet zu finden. So war es bei The Legend of Zelda: Tears of the Wild. Das war ein Umstand, welcher nicht aus nachvollziehbaren Gründen nicht passieren darf. Aufgrund solcher Tiefpunkte muss Nintendo so rabiat gegen Illegalität vorgehen.

Was man als Käufer dagegen tun kann

Ein übertrieben günstiger Preis könnte ein Hinweis sein, dass die Konsole für den Verkäufer unbrauchbar ist. Aber auch wenn der Preis normal scheint, so kauft man am besten die Konsole von einem vertrauenswürdigen Verkäufer ab, welchem man begegnet oder dessen Personalien wie Namen und Adresse hat. Natürlich soll man die gebraucht erworbene Konsole vor Ort testen. Beim online Kauf verhält sich das anders, aber auch hier gibt es vertrauenswürdige Händler, welche für dessen Verkäufe einen gute Durchschnittsbewertung haben. Das selbe gilt aber nicht nur für private Käufer, sondern auch für Geschäfte, welche gebrauchte Konsolen ankaufen.

Der Kaufprozess von gebrauchten Nintendo Switch 2 Konsolen soll also mit einer Kontrolle erfolgen.

Quelle: reddit.com via Bimmytung