7’scarlet kommt auf die Nintendo Switch

7’scarlet erschien bereits für die PlayStation Vita und den PC via Steam. Aksys Game kündigte nun an, dass das Spiel auch für die Switch erscheinen wird.

Schlüpfe in die Rolle einer jungen Frau, die in die abgelegene Stadt Okune-zato reist, um ihren vermissten Bruder zu finden. Okune-zato hat die Form einer Mondsichel und ist von dunklen Mythen und Legenden umwoben. Während du und dein Kindheitsfreund die exzentrischen Charaktere im Fuurinkan-Hotel kennenlernen, werdet ihr in die mysteriösen Ereignisse in der Stadt hineingezogen. Wenn du tiefer in die Geschichte eintauchst, erlebst du herzzerreißende Drehungen und Wendungen.

7’scarlet ist nicht nur ein Otome Game, sondern legt auch großen Fokus auf Thriller und Krimi Elemente. Für Fans dieser Genre, wird ein spannender Fall präsentiert der mit jeder neuen Route mehr von der Wahrheit aufdeckt, die in dieser Stadt verborgen liegt. Unseren Review zur PC Version findest du hier.

Der Titel ist für 2025 geplant und nebenbei hat Aksys Games noch zwei komplett neue Otome Titel angekündigt, die ebenfalls für 2025 geplant sind.