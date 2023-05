Zelda: Tears of the Kingdom – Beim Kochen wird man an vergangene Zelda Titel erinnert

Link kocht mit Liebe!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - ©Nintendo

Zelda: Tears of the Kingdom wartet natürlich mit der einen oder anderen Überraschung auf. So auch die Tatsache, dass Link beim Kochen das eine oder andere Liedchen aus anderen Zelda Titeln summt.

Eastereggs en masse

Seit der Veröffentlichung von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom haben die Spieler schon viel Entdeckungen gemacht. Es ist der Zelda Titel der die bisherig längste Entwicklungszeit bekommen hat. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich die Spieler ab nun nach und nach das eine oder andere Easteregg finden. So auch, dass man beim Kochen wird man an vergangene Zelda Titel erinnert wird.

Kochen nach Tradition

Obwohl Hyrule und die Map noch die selbe des Vorgängers Breath of the Wild geblieben ist, geht man in Tears of the Kingdom auch in die Vertikale, weswegen der Titel mit einem noch größeren Spektrum an Geheimnissen und Überraschungen aufwartet. Manche Dinge wiederum haben sich nicht geändert. Zum Beispiel das Kochen. Dieses führt Link im Nachfolger in der Tradition des Vorgängers weiter. Also fünf Zutaten aus dem Inventar auswählen und diese ins Feuer oder in den Kochtopf werfen. Aus dem Mix entsteht je nach Auswahl der Zutaten eine Mahlzeit, welche Links Herzen auffüllt, seine Ausdauer erweitert, ihn vor Witterungen wie Kälte, Hitze oder gar Blitzen schützt und sogar vor dem Abrutschen auf glatten Oberflächen bewahrt.

Große Töne

Eine Neuigkeit gibt es allerdings beim Kochen. Link summt Melodien, welche das Herz von Langzeitfans höher Schlagen lassen. Angefangen von Zelda’s Wiegenlied, welches man das erste Mal in a Link to the Past gehört hat. Auch mit der Ballade der Göttin aus Skyward Sword verkürzt Link die Zeit zum Kochen. Weitere Tunes die man hört, sind Eponas Lied und Salias Lied aus dem Klassiker Ocarina of Time. Ebenso die Ballade des Windfisches aus dem Game Boy Klassiker Link’s Awakening kann vernommen werden.

link now hums different iconic zelda songs while cooking in #TearsOfTheKingdom pic.twitter.com/MJpAsoEI0Q — TAHK0 ☕️ (@TAHK0) May 12, 2023

Noch lange nicht das letzte Liedchen gesummt

Das sind noch lange nicht alle Songs, welche Link zu seinem Besten gibt. Die Songs scheinen von der Kombination der Zutaten abzuhängen. Deshalb sind womöglich bis Dato noch nicht alles Melodien entdeckt worden. Zudem gibt es noch weitere Neuerungen in den Kochmechaniken des Titels. So können im Vergleich zu Breath of the Wild beliebte Rezepte aufgerufen werden. Und mit einem Utensil der Zonai, einem tragbaren Topf, kann auch unterwegs gekocht werden. Link wird also in den neuen großen Tempeln vorbereiteter denn je sein.

Die Neuigkeit, dass der neueste Zelda Titel wieder komplette Tempel haben wird, hat die Fans aufatmen lassen. Schließlich war Breath of the Wild der erste The Legend of Zelda-Titel, welcher mit dieser Tradition gebrochen hat. Eines der wenige Male, dass Nintendo auf die Wünsche der Fans eingeht. Ansonsten macht die Firma gerne ihr eigenes Ding.

Hier geht’s zu unserer spoilerfreien Review zu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

