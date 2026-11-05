DailyGame - Gaming News - PC-Games - Zelda: Ocarina of Time läuft schon auf dem PC! Nintendo verliert nach wenigen Stunden die Kontrolle
◷ 2 Min.
Nicht einmal ein Tag hat gereicht...

Zelda: Ocarina of Time läuft schon auf dem PC! Nintendo verliert nach wenigen Stunden die Kontrolle

Kaum ist das OoT-Remake für Switch 2 erschienen, zeigen erste Videos das Spiel auf dem PC. Noch gibt es allerdings erhebliche Probleme.

i Zelda: Ocarina of Time läuft schon auf dem PC! Nintendo verliert nach wenigen Stunden die Kontrolle
Artikel von Markus Bauer +
DailyGame bei Google merken

Werbung

Nintendo hat The Legend of Zelda: Ocarina of Time gerade erst für die Switch 2 veröffentlicht. Doch nur wenige Stunden nach dem offiziellen Release am 05. November 2026 läuft das aufwendig entwickelte Remake bereits auf dem PC. Erste Videos zeigen Link außerhalb der Nintendo-Konsole, gestartet über einen experimentellen Switch 2 Emulator. Ganz rund funktioniert das allerdings noch nicht.

Die Aufnahmen wurden ursprünglich YouTube veröffentlicht. „Unreal Gaming PC“ gibt an, eine eigene Kopie des Spiels verwendet zu haben.

Bis zu 60 FPS, aber noch zahlreiche Grafikfehler

Zum Einsatz kommt unter anderem der experimentelle Emulator Lichii. Erste Tests zeigen das Remake mit stark schwankender Leistung. Je nach Szene und verwendeter Konfiguration werden zwischen 15 und 30 Bildern pro Sekunde erreicht. Andere Aufnahmen zeigen teilweise sogar 60 FPS in Zwischensequenzen.

Werbung

Spielbar wie auf der Switch 2 ist das Abenteuer deshalb noch lange nicht. Die Videos zeigen erhebliche Grafikfehler, ausgewaschene Farben und regelmäßige Ruckler. In manchen Szenen sind Teile der Spielwelt kaum zu erkennen. Immerhin scheint die Musikwiedergabe bereits vergleichsweise zuverlässig zu funktionieren.

Der technische Fortschritt ist dennoch auffällig. Erst im Oktober wurden neue Sicherheitslücken der Switch 2 bekannt, die das Auslesen und Untersuchen von Spieldaten ermöglichten. Nun gelingt es offenbar bereits, eines der größten Nintendo-Spiele des Jahres auf PC-Hardware zu starten.

Link zieht das Master Schwert. - Screenshot aus der Gameplay-Präsentation von Ocarina of Time Remake für Switch 2. - Bild: ©Nintendo

Link zieht das Master Schwert. – Screenshot aus der Gameplay-Präsentation von Ocarina of Time Remake für Switch 2. – Bild: ©Nintendo

Werbung

Fans arbeiten sogar an einer eigenen PC-Version

Neben der Emulation gibt es bereits erste Versuche, Ocarina of Time direkt für den PC lauffähig zu machen. Dabei wird nicht die Switch 2 nachgebildet, sondern versucht, den Spielcode für Windows ausführbar zu machen. Ein früher Prototyp soll bereits die Einleitung darstellen können, stürzt allerdings beim Übergang zum eigentlichen Gameplay ab.

Nintendo dürfte die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Der Konzern geht seit Jahren gegen Emulatoren und die unerlaubte Verbreitung seiner Spiele vor. Ob die aktuellen Versuche zu weiteren Maßnahmen führen, ist bislang nicht bekannt.

Lesenswert
Zelda: Ocarina of Time Remake ist bisher das beste Spiel 2026! Doch ein Rekord bleibt unerreichbar
Lesenswerter Artikel
Zelda: Ocarina of Time Remake im ersten Test! Nintendo macht fast alles richtig, aber …
Lesenswerter Artikel
Zelda: Ocarina of Time bringt Google zurück ins Jahr 1998! So funktioniert der Trick
Lesenswerter Artikel
Zelda: Ocarina of Time Remake verliert praktische Funktion! Nintendo-Chef ließ sie entfernen
Lesenswerter Artikel
Zelda: Ocarina of Time Remake – Diese 8 Neuerungen erwarten dich!
Lesenswerter Artikel
Zelda-Sonderedition der Switch 2 verspätet sich bei einigen Vorbestellern bis Weihnachten
Lesenswerter Artikel
Zelda: Ocarina of Time: Nintendo kündigt weiteren digitalen Vorbestellerbonus an
Lesenswerter Artikel
Zelda: Ocarina of Time wächst von 32 MB auf 27 GB und überholt sogar Tears of the Kingdom
Lesenswerter Artikel

Für Spieler ändert sich vorerst wenig. Das Ocarina of Time Remake bleibt offiziell exklusiv für Nintendo Switch 2. Wer das Abenteuer ohne Grafikfehler und Abstürze erleben möchte, ist weiterhin auf Nintendos Konsole angewiesen. Dass die ersten PC-Versuche praktisch zeitgleich mit dem Release auftauchen, zeigt allerdings, wie schnell die technische Entwicklung rund um die Switch 2 inzwischen voranschreitet.

Werbung

Hast du einen Fehler entdeckt oder weitere Infos zu diesem Artikel? Dann schick uns gerne dein !

Kategorie(n)

Mehr entdecken

Weiterlesen