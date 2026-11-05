Zelda: Ocarina of Time läuft schon auf dem PC! Nintendo verliert nach wenigen Stunden die Kontrolle

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Nintendo hat The Legend of Zelda: Ocarina of Time gerade erst für die Switch 2 veröffentlicht. Doch nur wenige Stunden nach dem offiziellen Release am 05. November 2026 läuft das aufwendig entwickelte Remake bereits auf dem PC. Erste Videos zeigen Link außerhalb der Nintendo-Konsole, gestartet über einen experimentellen Switch 2 Emulator. Ganz rund funktioniert das allerdings noch nicht.

Die Aufnahmen wurden ursprünglich YouTube veröffentlicht. „Unreal Gaming PC“ gibt an, eine eigene Kopie des Spiels verwendet zu haben.

Bis zu 60 FPS, aber noch zahlreiche Grafikfehler

Zum Einsatz kommt unter anderem der experimentelle Emulator Lichii. Erste Tests zeigen das Remake mit stark schwankender Leistung. Je nach Szene und verwendeter Konfiguration werden zwischen 15 und 30 Bildern pro Sekunde erreicht. Andere Aufnahmen zeigen teilweise sogar 60 FPS in Zwischensequenzen.

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Spielbar wie auf der Switch 2 ist das Abenteuer deshalb noch lange nicht. Die Videos zeigen erhebliche Grafikfehler, ausgewaschene Farben und regelmäßige Ruckler. In manchen Szenen sind Teile der Spielwelt kaum zu erkennen. Immerhin scheint die Musikwiedergabe bereits vergleichsweise zuverlässig zu funktionieren.

Der technische Fortschritt ist dennoch auffällig. Erst im Oktober wurden neue Sicherheitslücken der Switch 2 bekannt, die das Auslesen und Untersuchen von Spieldaten ermöglichten. Nun gelingt es offenbar bereits, eines der größten Nintendo-Spiele des Jahres auf PC-Hardware zu starten.

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Fans arbeiten sogar an einer eigenen PC-Version

Neben der Emulation gibt es bereits erste Versuche, Ocarina of Time direkt für den PC lauffähig zu machen. Dabei wird nicht die Switch 2 nachgebildet, sondern versucht, den Spielcode für Windows ausführbar zu machen. Ein früher Prototyp soll bereits die Einleitung darstellen können, stürzt allerdings beim Übergang zum eigentlichen Gameplay ab.

Nintendo dürfte die Entwicklung aufmerksam verfolgen. Der Konzern geht seit Jahren gegen Emulatoren und die unerlaubte Verbreitung seiner Spiele vor. Ob die aktuellen Versuche zu weiteren Maßnahmen führen, ist bislang nicht bekannt.

Für Spieler ändert sich vorerst wenig. Das Ocarina of Time Remake bleibt offiziell exklusiv für Nintendo Switch 2. Wer das Abenteuer ohne Grafikfehler und Abstürze erleben möchte, ist weiterhin auf Nintendos Konsole angewiesen. Dass die ersten PC-Versuche praktisch zeitgleich mit dem Release auftauchen, zeigt allerdings, wie schnell die technische Entwicklung rund um die Switch 2 inzwischen voranschreitet.

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