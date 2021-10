“Xbox und VR”: Phil Spencer sagt, es gibt “keine Pläne”

Xbox - (C) Microsoft

Nein, auch in naher Zukunft wird es kein Virtual Reality-Headset für die Xbox Series X/S geben. Niemand geringerer als der Xbox-Chef Phil Spencer kommentierte eine Publikumsfrage beim “WSJ Tech Live”-Event des Wall Street Journal.

“Wir glauben fest an diese Softwareplattform und die Geräte, die dies ermöglichen”, so Spencer auf die Frage nach Xbox und VR. “Wir konzentrieren uns derzeit viel mehr auf die Software-Seite. Wenn ich an immersive Welten denke und an die Verbindung eines Spielers und einer Community denke, steht das ganz oben auf unserer Investitionsliste.”

Bereits 2019 sagte Spencer, dass keiner – also wirklich kein Xbox-Spieler – nach VR fragt. Er fügte damals hinzu, dass das Format “zu gering” sei. Andere Unternehmen sehen das anders, wie Facebook, dass hier etwas ganz Großes plant.

“Ich habe einige Probleme mit VR – es ist isolierend und ich betrachte Spiele als eine gemeinsame Erfahrung. Wir reagieren auf die Anfragen unserer Kunden und … niemand fragt nach VR “, so Spencer im Jahr 2019. “Die überwiegende Mehrheit unserer Kunden weiß, ob sie eine VR-Erfahrung wünschen, diese gibt es überall. Wir sehen die Volumina auf dem PC und an anderen Orten.“

Demnach hat Xbox auch immer noch keine Pläne für ein VR-Headset. Das wird sich wohl auch nicht so schnell ändern! Das heißt auch, dass neben keiner neuen Software auch keine neue Hardware beim kommenden 20-Jahr-Jubiäum gezeigt wird. Dafür ist eine “etwas andere” Xbox-Hardware derzeit gefragter denn je: Der Xbox-Kühlschrank. Der kleine Dosenkühler erlangt dank Scalpern enorme Preise auf diversen Kleinanzeigern.