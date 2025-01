Xbox trifft auf Fanta – Cola kündigt Zusammenarbeit an

Coca Cola hat eine Partnerschaft zwischen Fanta und Xbox verkündet, bei der eine Xbox Series X im Fanta-Design gewonnen werden kann. Am 21. Januar 2025 enthüllte Coca Cola die spannende Zusammenarbeit zwischen Fanta und Xbox, um die Kampagne Play with the Colour You WANT zu starten.

Ab dem ersten Quartal 2025 haben Teilnehmer in acht europäischen Ländern die Chance, limitierte Xbox-Konsolen und Controller zu gewinnen, die von den Fanta-Geschmacksrichtungen Orange, Zitrone, Exotic, Fruit Twist, Traube und Zitrone-Holunder inspiriert sind. Die Konsolen sind bunt gestaltet und passen zu den entsprechenden Getränken, jedoch gibt es eine Einschränkung für Spieler in den USA und Kanada: Die Aktion gilt derzeit nur in Spanien, Portugal, Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Deutschland und Norwegen.

Aktuelle Zusammenarbeit zwischen Xbox und Fanta

Um an der Verlosung teilzunehmen, scannen die Teilnehmer den QR-Code auf einer Fanta-Verpackung, besuchen die Coke-App und folgen den Anweisungen. Außerdem werden einmonatige Xbox Game Pass Ultimate-Testcodes verlost, die jedoch nur neuen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Der Hauptaktionszeitraum für die Teilnahme an der Sofortverlosung von App-Preisen oder der automatischen Teilnahme an der großen Verlosung beginnt am 23. Januar 2025 um 9:00 Uhr und endet am 25. März 2025 um 9:00 Uhr.

Während der gesamten Aktion gibt es insgesamt 1.600 Gewinnmomente. Die erste Person, die genau zum Zeitpunkt eines Gewinnmoments oder unmittelbar danach teilnimmt, wird zum Gewinner erklärt. Obwohl 1.600 Preise zur Verfügung stehen, könnten nicht alle beansprucht werden, wenn einige Gewinnmomente nicht erreicht werden. Die vorherige Zusammenarbeit mit Fanta beinhaltete im Jahr 2024 die Veröffentlichung einer limitierten Auflage von Getränken mit dem Thema Beetlejuice.

Quelle: Cocacolaep