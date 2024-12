Worshippers of Cthulhu (PC) – Game Review

Worshippers of Cthulhu wurde vor einigen Wochen im Early-Access veröffentlicht. Ich habe mir zum Spielen und Testen etwas Zeit gelassen, da die Entwickler stets an dem Spiel arbeiten und es verbessern. Und ich bin begeistert.

Das Spiel orientiert sich an dem bekannten Cthulhu-Mythos aus der Feder von H.P. Lovecraft. Es verbindet den kosmischen Horror mit einem Siedlungssimulator, wie ich ihn bis dato noch nicht gesehen hatte.

Wir beginnen mit der Gründung eines eigenen Kultes. Die Anhänger, die auf unsere Insel kommen, können wir in Häusern unterbringen und ihnen Arbeit zuweisen. Jeder Anhänger hat eine vorbestimmte Fertigkeit, mit der er sich besser für eine bestimmte Arbeit eignet als andere. Doch keine Sorge, dank eines Rituals, bei dem wir Zeichen in die Rücken unserer Anhänger ritzen, können wir ihre Fertigkeiten auf neue Bahnen umlenken.

Anfangs starten wir mit einer Insel, auf der wir den Kult aufbauen. Doch dank unseres Schreckens können wir bald das Meer erkunden und andere Inseln erobern. Was ist ein Schrecken? Es ist ein Monster, das wir heraufbeschwören können, indem wir ein paar unserer Anhänger opfern. Mit diesem Schrecken können wir das Meer erkunden, andere Schiffe angreifen oder gar andere Schrecken bekämpfen.

Rituale und Ressourcenmanagement

Alles in allem sollte man immer darauf achten, genug Anhänger zu haben, da sie in mehreren Opferritualen verwendet werden können, um die Ausbeute aus dem Ritual zu verstärken. Angenehm ist, dass die Entwickler nachträglich die Möglichkeit hinzugefügt haben, die Anhänger zwischen den Inseln wechseln zu können. Allgemein muss ich positiv erwähnen, dass Crazy Goat Games die Rückmeldungen der Community ernst nimmt, woraufhin einige fehlende Funktionen so schnell wie möglich nachgereicht wurden.

Natürlich gibt es in Worshippers of Cthulhu mehr zu tun, als Anhänger in einen Schlund zu werfen. Damit der Kult überhaupt funktioniert, müssen wir alles Nötige für eine funktionierende Siedlung bereitstellen. Neue Elemente werden dabei nach und nach freigeschaltet. Worauf man allerdings achten muss, sind die Ränge der Anhänger. Es gibt anspruchsvollere Arbeiten, für die wir die Anhänger befördern müssen. Nachteil dabei ist, dass diese dann nur noch für diese Arbeiten eingesetzt werden können. Sollte es mal einen Mangel bei den Holzfällern geben, müssen wir auf neue Anhänger warten, denn höher rangige können wir dort dann nicht mehr einsetzen, wenn Not am Mann ist.

Die Währung im Spiel ist kein Geld, sondern „Glaube“. Wir sind der Anführer eines Kultes, und der Glaube, den wir predigen, ist die Grundlage unserer Zivilisation. Jeder Anhänger produziert Glaube; je zufriedener er ist, desto mehr Glaube produziert er. Dazu müssen bestimmte Basiswerte erfüllt werden wie Nahrung, Kleidung und so weiter. Für Anhänger höheren Rangs kommen dann Luxusgüter wie Alkohol hinzu.

Der Zorn Cthulhus

Zudem arbeitet Cthulhu gegen dich. Damit dir der kosmische Schrecken wohlgesonnen bleibt, muss man darauf achten, dass Cthulhus Geduld nicht ausläuft. Diese ist oben am Bildschirm als rote Leiste zu sehen. Allerdings kann man diese Funktion jederzeit abschalten, sollte es zu stressig werden. Das nimmt allerdings etwas den Spielspaß, und Cthulhu bei Laune zu halten ist gar nicht mal so schwer, wie man jetzt annehmen mag. Du kannst am Opferaltar Anhänger opfern oder bestimmte Sidequests aus dem Traumturm erledigen.

Das Opfern von Anhängern wirkt sich allerdings negativ auf den Fanatismus des Kults aus. Fanatismus sind Punkte, die gesammelt werden können und diverse weitere Vorteile bringen. Sie können die Schwimmgeschwindigkeit des Schreckens erhöhen oder die Zeit reduzieren, bis neue Anhänger eintreffen. Hin und wieder werdet ihr auch vor Entscheidungen gestellt, die bestimmte Auswirkungen haben können. Entweder ihr könnt Fanatismus, Glaube oder Ressourcen dazu gewinnen, oder es kann auch gut sein, dass ihr Geduld verliert. Hin und wieder wisst ihr auch erst, welche Konsequenzen eure Entscheidungen haben, wenn ihr sie getroffen habt.

Auch muss gesagt werden, dass ich das Design des Spiels feiere. Es passt einfach so gut in die Lovecraft-Welt und in den Cthulhu-Mythos. Wir haben immer diese dunkle und grünliche Welt, die zur kosmischen Atmosphäre beiträgt. Auch bei dem Design der Gebäude haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen, was ebenfalls gut passt.

Fazit zu Worshippers of Cthulhu

Worshippers of Cthulhu macht wirklich unheimlich viel Spaß. Eigentlich tue ich mich mit Siedlungssimulatoren schwer, doch hier haben Crazy Goat Games gute Arbeit geleistet. Wir bekommen keinen Abklatsch ala Anno präsentiert sondern eine wirklich spannende neue Idee in dem Genre. Fans des lovecraftischen Universums sollten definitiv einen Blick auf den Titel werfen. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch keinen richtigen Sandbox-Modus und auch keinen Coop-Modus. Doch zumindest der Sandbox-Modus dürfte früher oder später noch hinzugefügt werden. Da sich das Spiel im Early-Access befindet, wird sicherlich auch hin und wieder Dinge angepasst und Neues hinzugefügt werden.

