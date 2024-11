Wie gut wird das neue Fable? – Erste Eindrücke zum Reboot

Fans des legendären Fable-Franchise warten gespannt auf das Reboot des Spiels, das 2025 erscheinen soll. Seit der Ankündigung im Jahr 2020 herrscht große Aufregung um den Titel, und die ersten Reaktionen deuten darauf hin, dass sich das Warten lohnen könnte. Insbesondere ein Insider-Bericht von Jez Corden lässt hoffen, dass das neue Fable ein echter Hit wird.

Aber was macht das Reboot so vielversprechend? Und wie wird es sich von den älteren Teilen unterscheiden?

Neustart in die Moderne

Es sind bereits über 20 Jahre vergangen, seit das erste Fable die Herzen von Rollenspielfans eroberte. Die Mischung aus Humor, Moralentscheidungen und einer offenen Welt machte das Spiel einzigartig. Der Erfolg des ersten Teils führte zu zwei weiteren Fortsetzungen, wobei Fable 3 anno 2010 viele Fans enttäuschte. Viele vermissten die Tiefe und den Charme der ersten beiden Teile, und die Änderungen in der Spielmechanik sorgten für geteilte Meinungen.

Nun, 14 Jahre nach dem letzten großen Teil, gibt es endlich wieder Hoffnung. Das neue Fable ist mehr als nur eine Fortsetzung – es ist ein Neustart der Serie, der das klassische Gameplay mit modernen Mechaniken verbinden soll.

Warum sind die ersten Eindrücke so positiv?

Jez Corden, bekannt durch seine Berichterstattung bei WindowsCentral.com, hat bereits einen ersten Blick auf das Spiel werfen können. Er beschreibt im Xbox Two-Podcast den Fable-Reboot als „fantastisch“ und betont, dass das Spiel trotz seines „Alpha“-Stadiums beeindruckende Eindrücke hinterlässt.

Corden hebt besonders die Kämpfe hervor, die stark an Spiele wie The Witcher 3: The Wild Hunt erinnern. Dies liegt daran, dass das Entwicklerteam von Playground Games ehemalige Entwickler von CD Projekt Red, dem Studio hinter der Hexer-Reihe, eingestellt hat. Besonders die Bewegungen im Nahkampf, das Ausweichen und das nahtlose Übergehen in spektakuläre Angriffe sollen dem Spiel einen einzigartigen Flair verleihen.

Was bleibt übrig von der Fable-DNA?

Trotz der Ähnlichkeiten zu The Witcher soll das neue Fable seinen eigenen Charakter behalten. Die Entwickler setzen weiterhin auf Humor, Entscheidungsmöglichkeiten und eine lebendige, offene Welt. Auch wenn der Fokus auf Action und Kampf liegt, wird die Geschichte und die Interaktion mit der Spielwelt nicht zu kurz kommen. Fans dürfen sich also auf ein Spiel freuen, das die Essenz von Fable bewahrt, aber gleichzeitig frische Impulse setzt.

Das Reboot von Fable wurde auf der Xbox Games Showcase im Jahr 2024 für 2025 bestätigt. Das Spiel wird für die Xbox Series X/S sowie für Windows PC erscheinen. Es bleibt zu hoffen, dass die Entwickler die Erwartungen der Fans erfüllen können – und der Charme der ersten Teile wieder zum Leben erweckt wird.