WayForward enthüllt Veröffentlichungsdatum für Clock Tower: Rewind

Clock Tower: Rewind wird am 29. Oktober in Amerika und Europa für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch und PC erscheinen, wie der Entwickler WayForward angekündigt hat. Das Spiel wird verschiedene Sprachoptionen unterstützen, darunter Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Koreanisch, Traditionelles Chinesisch und Vereinfachtes Chinesisch.

In Japan wird Clock Tower: Rewind einige Tage später, am 31. Oktober, veröffentlicht. Dies fällt mit der Gruselsaison zusammen und verspricht ein aufregendes Erlebnis für Horrorfans weltweit. „Dieser Herbst wird einer der spannendsten und actionreichsten Zeiträume in der Geschichte von WayForward“, sagte WayForwards Tyrannical Overlord Voldi Way in einer Pressemitteilung. „Pünktlich zur Gruselsaison wird Clock Tower: Rewind Horrorfans endlich ermöglichen, ein gefeiertes 16-Bit-Klassiker zu erleben.“

Clock Tower: Rewind ist die Wiederbelebung des 1995 erschienenen Super Famicom-Spiels Clock Tower und wird erstmals offiziell außerhalb Japans veröffentlicht. Mit den originalen Grafiken, Sounds und dem Gameplay der klassischen Veröffentlichung fordert dieser bahnbrechende Titel die Spieler heraus, aus dem schrecklichen Anwesen der Familie Barrows zu entkommen, während sie vom unerbittlichen, mörderischen, mit Scheren bewaffneten Scissorman verfolgt werden. Dieses Spiel hat sich durch seine dichte Atmosphäre und spannende Handlung einen festen Platz in den Herzen der Horrorspielfans gesichert.

Zusätzlich zu den originalen Inhalten umfasst Clock Tower: Rewind den Rewind-Modus, der zusätzliche Inhalte und Verbesserungen bietet. Zu den zahlreichen zusätzlichen Funktionen gehören ein neues animiertes Intro, Gesangsstücke von Mary Elizabeth McGlynn (bekannt aus der Silent Hill-Serie) und Emi Evans (bekannt aus der NieR-Serie), Motion Comics mit Voiceovers, eine Art-Galerie, Speicherstände, eine Rückspulfunktion, ein Musikplayer und weitere Boni. Diese neuen Features sorgen für ein noch intensiveres Spielerlebnis und bieten sowohl neuen als auch langjährigen Fans des Spiels zusätzlichen Anreiz, sich in die düstere Welt von Clock Tower zu stürzen.

Clock Tower: Rewind verspricht, ein Highlight des Herbstes zu werden und Horrorfans auf der ganzen Welt die Möglichkeit zu geben, einen Klassiker in einer verbesserten und erweiterten Form zu erleben. Mit seiner Mischung aus klassischem Gameplay und modernen Ergänzungen ist es ein Muss für jeden, der sich nach einem spannenden und fesselnden Horrorspiel sehnt.