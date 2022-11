Ursprüngliches Warzone als “Warzone Caldera” neu gestartet

Mit Warzone 2.0 wurde das originale Warzone der Stecker gezogen. Nun ist es wieder da, als "Warzone Caldera".

Call of Duty: Warzone Caldera - (C) Activision

Activision hat das ursprüngliche Call of Duty: Warzone nach einer Zwangspause wieder online genommen. “Call of Duty: Warzone Caldera” ist hier. Um zu bleiben?

Was erwartet dich in Warzone Caldera? Die abgespeckte Version von Warzone ist nun online, fast genauso wie sie zuvor geleakt wurde. Das Spiel bietet nur noch eine Standard-Wiedergabeliste (Solo und Squads). Das bedeutet, dass der Spielmodi Beutegeld gar nicht mehr verfügbar ist. Genauso wenig wie zeitlich begrenzte Modis.

Es gibt auch nur noch eine Map: Caldera. Rebirth Island und Fortune’s Keep wurden entfernt. Es gibt nicht einmal einen In-Game-Store, obwohl COD-Punkte zwischen Warzone 2.0 und Modern Warfare 2 (2022) übertragbar sind.

“Spielerfortschritt, Cross-Fortschritt für XP und Waffen-XP, Inventare, Battle-Pass-Inhalte, Waffen, Store-Bundles und andere Käufe von Call of Duty: Modern Warfare (2019), Call of Duty: Warzone, Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Vanguard werden nur innerhalb von Warzone Caldera (und innerhalb ihrer jeweiligen Spiele) zugänglich sein”, so Activision.

Wie lange wird Warzone: Caldera online bleiben?

Natürlich die erste Frage, die man sich stellt. Derzeit plant Activision beide Warzone-Spiele parallel laufen zu lassen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass irgendwann einmal der Stecker für immer gezogen wird.

Es wird auch keine Inhalte aus Warzone 2.0 oder Modern Warfare 2 (2022) erhalten. Trotzdem soll Caldera weiterbetrieben werden und sogar neue Inhalte bekommen. Allerdings ist dies seitens Activision nicht bestätigt. Gaming-Insider Tom Henderson weiß anscheinend mehr dazu:

It looks like original Warzone will continue to receive updates/DLC. Warzone will be renamed to "Warzone Caldera" on November 28th. pic.twitter.com/lA5M84RLS7 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 9, 2022

Call of Duty: Warzone Caldera ist jetzt für Windows PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar.