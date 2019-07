Share on Facebook

Die neue Animationsserie trägt den Titel „Gremlins: Secrets of the Mogwai“. Dabei setzt die Serie auf ein 1920er Setting in Shanghai und erzählt die Geschichte des 10-jährigen Sam Wing (zukünftiger Ladenbesitzer Mr. Wing).

In dem Film von 1984 lernte er den jungen Mogwai namens Gizmo kennen. Zusammen mit einem jugendlichen Straßendieb namens Elle begeben sich Sam und Gizmo auf eine gefährliche Reise durch die chinesische Landschaft und begegnen bunten Monstern und Geistern der chinesischen Folklore. Auf der Suche nach Gizmos Rückkehr zu seiner Familie und der Entdeckung eines legendären Schatzes werden sie von einem machthungrigen Industriellen und seiner wachsenden Armee böser Gremlins verfolgt.

Die halbstündige Serie hat beim Streamer einen Auftrag über 10 Folgen erhalten. Tze Chun wird die Serie schreiben und als Co-Executive Producer fungieren. Darryl Frank und Justin Falvey von Amblin Television werden zusammen mit Sam Register als Executive Producer produzieren. Brendan Hay wird auch als Co-Executive Producer mit Dan Krall als Supervising Producer fungieren. Amblin wird in Zusammenarbeit mit Warner Bros. Animation produzieren.

Der erste Gremlins-Film wurde 1984 veröffentlicht. Der von Joe Dante inszenierte und von Chris Columbus geschriebene Film war ein großer Kassenerfolg. Bei einem gemeldeten Budget von 11 Millionen US-Dollar wurden weltweit mehr als 153 Millionen US-Dollar umgesetzt. Eine Fortsetzung, Gremlins 2: The New Batch, wurde im Jahr 1990 veröffentlicht.

Die Nachricht von der Serienbestellung kommt, da WarnerMedia seine Originale weiterhin für seinen noch zu benennenden Streaming-Service anbietet. Am Montag zuvor wurde bekannt gegeben, dass die von Kaley Cuoco geleitete Dramaserie The Flight Attendant in den Dienst getreten ist. Letzte Woche wurde bekannt gegeben, dass der Erfinder von Maniac, Patrick Somerville, auch zwei neue Serien für WarnerMedia veröffentlicht hat.

Inwieweit die Gremlins-Serie im deutschsprachigen Raum zu sehen sein wird ist noch ungewiss.

Quelle: Variety