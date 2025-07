Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Die Diskussion rund um digitale Spielbesitzrechte und den Erhalt älterer Titel hat nun auch Ubisoft direkt erreicht. Auf der Aktionärsversammlung des französischen Publishers am 10. Juli 2025 wurde CEO Yves Guillemot auf die kontrovers diskutierte Bewegung Stop Killing Games angesprochen – und bezog erstmals öffentlich Stellung.

Warum verschwinden Spiele wie „The Crew“?

Ein Aktionär verwies in der Fragerunde auf Ubisofts Rennspiel The Crew, das Anfang 2024 aus dem digitalen Handel genommen und kurz darauf serverseitig deaktiviert wurde. Seitdem ist das Spiel nicht mehr spielbar – selbst für Käufer. Für viele ein Weckruf: Was bedeutet es eigentlich, ein digitales Spiel zu „besitzen“, wenn man es irgendwann nicht mehr starten kann?

Werbung

Guillemot bestätigte, dass das Thema real sei und die gesamte Branche vor dieser Herausforderung stehe. Er betonte, dass Ubisoft großen Aufwand betreibe, um Titel über möglichst lange Zeit verfügbar zu halten, doch auf Dauer sei das nicht immer machbar. Spiele mit Online-Komponenten seien in vielen Fällen auf laufende Dienste angewiesen. „Wir bieten Support rund um die Uhr“, so der Ubisoft-Chef Guillemot, „aber nichts hält ewig.“

Ubisoft informiert, aber reicht das aus?

Laut Guillemot informiert Ubisoft dich frühzeitig, wenn ein Spiel in Zukunft abgeschaltet werden könnte. Man versuche, transparent zu kommunizieren, wie lange ein Titel ungefähr unterstützt werde. Dabei verwies er erneut darauf, dass nicht nur Ubisoft betroffen sei, die Problematik gelte branchenweit. „Man stellt einen Service zur Verfügung, aber der kann nicht unbegrenzt aufrechterhalten werden“, sagte er sinngemäß. Aber es gibt Absichten zur Verbesserung: Ubisoft arbeite intern an Strategien, um besser mit solchen Szenarien umzugehen.

Die Kritik der Initiative Stop Killing Games zielt nicht auf unendliche Serverlaufzeiten, sondern auf Alternativen. Die Kampagne fordert, dass Onlinespiele – wenn sie abgeschaltet werden – mit Offline-Modi nachgerüstet oder anderweitig spielbar gemacht werden. Ziel ist die Bewahrung der digitalen Spielekultur. Neben The Crew sind auch andere Ubisoft-Titel wie Hyper Net und XDefiant mittlerweile nicht mehr spielbar.

Werbung

Petition erreicht Millionenpublikum

Mittlerweile haben aktuell über 1,397 Millionen Menschen die Petition „Stop Killing Games“ unterschrieben. Unterstützt wird die Aktion seit Kurzem auch von politischen Stimmen: Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments Nicolae Ștefănuță äußerte sich am 12. Juli öffentlich zustimmend zur Initiative (via MSN.com). Die Bewegung rückt damit nicht nur in den Fokus der Gaming-Community, sondern zunehmend auch in die politische Debatte um digitale Konsumrechte.

Ob Ubisoft tatsächlich neue Wege findet, um das Ende seiner Spiele fairer zu gestalten, bleibt abzuwarten. Klar ist: Die Forderung nach digitaler Spielbarkeit über das „Ende des Supports“ hinaus wird immer lauter – und lässt sich nicht mehr ignorieren.