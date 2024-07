The Outlast Trials: Update bringt neuen Killer

The Outlast Trials bekommt mit dem nächsten großen Inhaltsupdate einen neuen, infantilen Killer namens Franco „Il Bambino“ Barbi. In einem von Red Barrels veröffentlichten Teaser-Trailer bekommen die Spieler einen kleinen Einblick, wie der Bösewicht seine Beute ausschaltet. Wann das Update erscheinen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Der Titel ist der erste Multiplayer-Eintrag in der Franchise und ein Spiel im Stil eines Live-Service. Neue Trials und Bösewichte werden benötigt, um den Inhalt für Langzeitspieler frisch zu halten. The Outlast Trials war nach seiner Veröffentlichung eines der meistverkauften Horrorspiele auf der Xbox. Auch wenn sich die letzten Updates auf Events konzentrierten, wird ein neuer Killer sicherlich neue Erlebnisse für eingefleischte Spieler bringen.

Franco „Il Bambino“ Barbi wird in The Outlast Trials freigelassen, um Chaos unter den Spielern anzurichten. Besessen von Schwangerschaft, Geburt und dem, was danach kommt, sieht man ihn im Teaser die Köpfe derer zerschmettern, die sich ihm in den Weg stellen. Seine Waffe mag ein mit Nägeln bestückter Schläger sein, aber er scheint auch Experimente an schwangeren Frauen und ihren Föten durchzuführen. Sein Spitzname deutet darauf hin, dass alle Spiele, in denen er der Bösewicht ist, sich um diese Themen drehen könnten. Mit einem neuen Killer kommt auch eine neue Map, über die er herrschen kann. Der neue Schauplatz, der einer Fabrik oder einem Krankenhaus ähnelt, wurde nicht besonders hervorgehoben.

Meet the newest villain joining #TheOutlastTrials. Franco „Il Bambino“ Barbi, the outcast son of a Mafia Don, a perverse, gun-wielding man-child, will be a deadly addition to the Outlast family. More to be revealed tomorrow…#Outlast #OutlastTrials pic.twitter.com/cRYnx9xitF — Red Barrels (@TheRedBarrels) July 10, 2024

Il Bambino ist der neuste Bösewicht in The Outlast Trials

Die Spieler können auf medizinische Tische mit Leichen und eine Art Entbindungsstation stoßen. Es scheint einen Bereich zu geben, in dem Il Bambino Leichen aufhängen kann, aber im Trailer wurde nichts Konkretes gezeigt. Möglicherweise wurde dieser Bereich bereits in früheren Outlast Trials erforscht oder ist völlig neu. Am Ende des Videos wird angekündigt, dass am 11. Juli weitere Details bekannt gegeben werden. Dazu gehören möglicherweise die Waffe, die Il Bambino benutzt, ein Bild der neuen Map oder mögliche neue Trials, die mit dem Charakter in Verbindung stehen. Möglicherweise wird auch verraten, wie Il Bambino und der Schauplatz mit der aktuellen Story von The Outlast Trials zusammenhängen.

The Outlast Trials ist bekannt für seinen furchteinflößenden weiblichen Antagonisten. Die Einführung eines kindlichen Killers fügt dem Spiel eine weitere Ebene des Grauens hinzu. Wie sich Franco im Spiel verhält und welche zusätzlichen Dialoge er sprechen wird, ist noch nicht bekannt. Er bringt jedoch ein zentrales Horrorthema in den Titel ein: einen großen, bösartigen Mann mit der Denkweise eines Kleinkindes.

Worum geht es im Spiel?

The Outlast Trials ist ein Horrorspiel, das du alleine oder online spielen kannst. Es spielt während des Kalten Krieges, und menschliche Versuchskaninchen werden unfreiwillig von der Murkoff Corporation rekrutiert, um Methoden der Gehirnwäsche und Gedankenkontrolle zu testen. Du kannst entweder mit Freunden überleben oder dich alleine den Experimenten stellen. In diesem Stealth-Action-Horror wirst du als Gefangener in einer riesigen Einrichtung auf grausame Missionen geschickt. Im kooperativen Spiel lässt sich die Spannung und das Chaos noch verstärken, aber auch die Fehler vermehren.