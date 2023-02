The Flash: Trailer zeigt Michael Keaton als Batman, neben Supergirl

Wenn Barry durch die Zeit zurückreist, kommt auch Michael Keaton als Batman zurück auf die Bildfläche! Ein Kindheitsstar kehrt zurück in seine Paraderolle.

(L-R) EZRA MILLER als Barry Allen / The Flash, EZRA MILLER as Barry Allen / The Flash und SASHA CALLE als Kara Zor-El / Supergirl in Warner Bros. Pictures’ "THE FLASH" eine Warner Bros. Pictures Veröffentlichung. - Courtesy of Warner Bros. Pictures/™ & © DC Comics

Ein Kindheitsstar kehrt zurück in seine Paraderolle. Also zumindest für mich schon ein (Fan-)Grund um ins Kino zu gehen. Michael Keaton verkörperte Ende der 1990er Jahre Tim Burton’s Batman. Für The Flash kehrt diese Batman-Version wieder zurück auf die Kinoleinwand, gemeinsam mit Supergirl.

Micheal Keaton und Ben Affleck als Batman, in nur einem Film. Der Teaser zum kommenden DC-Film zeigt auch General Zod (Michael Shannon) und Kara Zor-El, besser bekannt als Supergirl (Sasha Calle).

“Welten kollidieren in The Flash, als Barry seine Superkräfte einsetzt, um in die Vergangenheit zu reisen, um die Ereignisse der Vergangenheit zu ändern”, so die Beschreibung des Trailers. “Aber als sein Versuch, seine Familie zu retten, die Zukunft verändert, gerät Barry in eine Realität, in der General Zod zurückgekehrt ist und mit der Vernichtung droht und es keine Superhelden gibt, an die er sich wenden kann.”

The Flash als Sommerkino-Highlight

Wann kommt der Film ins Kino? Der Kinostart ist für den 16. Juni 2023 angesetzt. Flash wird gespielt von Ezra Miller, der durch eine Art “Multiversum-Storyline” durch muss, um die Welt zu retten. Ob sich DC da vielleicht etwas von Marvel abgeschaut hat? Wer weiß, der kurze Trailer kann natürlich nicht die ganze Geschichte des Films abdecken. Jedoch reicht Keaton als Batman wohl für viele andere Fans aus, um ins Kino zu gehen. Da der Film in alternativen Universen spielt, einschließlich des Batman von 1989, sehen wir einen gealterten Bruce (oder Thomas) Wayne in der Rüstung des Dark Knight. In dieser Zeitlinie ist der Held seit Jahren im Ruhestand, auch die Mutter von Barry Allen (The Flash) lebt noch. Deshalb gibt es dort auch ein Supergirl und keinen Superman.

Ist es Bruce oder Thomas Wayne, den Michael Keaton darstellt?

Im Flashpoint-Comic wird statt seiner Eltern der junge Bruce getötet. Batman ist also nicht Bruce, sondern sein Vater Thomas Wayne, der den Verlust seines Sohnes betrauert und daraufhin zum Dark Knight wird.

Eine lange Geschichte, bis zum fertigen Film

Tatsächlich ist der Film seit 2014 in Arbeit. Mit Regisseur Andy Muschietti (“ES”; 2017) und Drehbuchautorin Christina Hodson (“Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn”; 2020) gelang es, Flash Kinofertig zu machen.

Zumindest vom Cast und den Namen hinter dem Projekt scheinen die Ampeln auf grün, dass dieser Film uns nicht enttäuschen wird. Aber man sollte den Tag nicht vor dem Abend loben…