System Shock 2 Remaster: Release-Datum endlich enthüllt!

Nightdive Studios hat bekannt gegeben, dass der lang erwartete System Shock 2: 25th Anniversary Remaster am 26. Juni 2025 erscheinen wird. Das Studio wurde 2012 mit dem Ziel gegründet, das ursprüngliche System Shock für moderne Plattformen wie GOG und Steam aufzubereiten. Dieses Vorhaben wurde schnell um System Shock 2 erweitert und führte schließlich zur Veröffentlichung eines vollständigen Remasters des ersten Teils, wobei ein ähnliches Projekt für den Nachfolger bereits in Planung war.

Das ursprüngliche System Shock 2 erschien 1999 und gewann durch seinen Action-RPG-Stil, das Sci-Fi-Survival-Horror-Setting und durchweg hervorragende Kritiken sofort eine treue Fangemeinde. Das Spiel wurde von Irrational Games (bekannt für die BioShock-Reihe) und Looking Glass Studios (bekannt für die Thief-Serie) gemeinsam entwickelt und diente als Inspiration für Irrationals Flaggschiff-Franchise sowie für andere Projekte wie Arkanes First-Person-Sim Prey aus dem Jahr 2017.

Nachdem das Remake des ersten System Shock 2023 veröffentlicht wurde, war klar, dass auch ein Remaster des Nachfolgers kommen würde – der genaue Zeitpunkt war jedoch unbekannt. Nun hat Nightdive bekannt gegeben, dass der 25th Anniversary Remaster von System Shock 2 am 26. Juni 2025 für PC und Konsolen erscheinen wird. Die Ankündigung wurde von einem neuen Trailer begleitet, der der Community einen Vorgeschmack auf das kommende Abenteuer bietet.

„𝘵𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘥 𝘪𝘴 𝘯𝘦𝘢𝘳 – 𝘴𝘰𝘰𝘯 𝘺𝘰𝘶 𝘴𝘩𝘢𝘭𝘭 𝘴𝘦𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭 𝘧𝘢𝘤𝘦“ System Shock® 2: 25th Anniversary Remaster arrives on PC and consoles June 26 / 𝟲-𝟮𝟲-𝟮𝟱 / pic.twitter.com/NF48boEGLb — Nightdive Studios (@NightdiveStudio) March 20, 2025

System Shock 2 Remake erscheint im Juni

Es ist wichtig zu betonen, dass es sich bei diesen neuen Versionen der System Shock-Spiele um Remaster und nicht um Remakes handelt. Das bedeutet, dass die Optik nicht komplett überarbeitet wird und es keine drastischen Änderungen an der Geschichte oder dem Gameplay gibt. Stattdessen wird oft der Original-Quellcode verwendet, um Grafiken, Texturen und Beleuchtung zu modernisieren, während die Handlung und das Gameplay weitgehend unverändert bleiben.

Qualitätsverbesserungen in Bezug auf die Benutzeroberfläche, Steuerung und Barrierefreiheit werden jedoch häufig eingeführt, und Kämpfe, Animationen sowie Gameplay-Eigenheiten werden an die Vorlieben moderner Spieler angepasst. Ein gutes Beispiel hierfür ist Tomb Raider 1-3 Remastered aus dem Jahr 2024, das die Originale im Grunde in einer optisch aufgewerteten Version präsentiert. System Shock 2 gilt als eines der Klassiker seines Genres und zählt zu den besten Spielen seiner Art.

Die Handlung spielt Jahrzehnte nach den Ereignissen des ersten Teils, und das Unternehmen TriOptimum hat offenbar nichts aus seinen Fehlern gelernt. Auf dem Jungfernflug eines Raumschiffs ins All muss die Crew feststellen, dass die skrupellose KI SHODAN erneut fragwürdige Entscheidungen getroffen hat, die zu Chaos, Tod, Mutationen und Horror führen.

