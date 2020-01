System Shock Pre-Alpha Demo zeigt den Klassiker im neuen Look

In einem brandneuen Spiel für VR kehren wir in die Welt von The Walking Dead zurück. The Walking Dead: Saints and Sinners verspricht alles, was wir von der Franchise erwarten: Zombies, mehr Zombies und viele Überlebende, die sich in immer schlimmeren Situationen befinden. Jetzt können wir die Erkundungen und Umgebungen des Spiels mit einem neuen,…