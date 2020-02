Superbowl 2020: Madden NFL 20 legt sich für Sieger fest

Madden NFL 2020 - (C) EA Sports

Electronic Arts hat seine Madden NFL 20-Vorhersage für den bevorstehenden Super Bowl LIV bekannt gegeben. Demnach werden die “Kansas City Chiefs” erfolgreich sein und sich somit ihren ersten Super Bowl-Titel seit 1969 holen.

Die EA SPORTS Madden NFL-Vorhersagen für den Super Bowl waren bisher ausgesprochen gut – und stellenweise beängstigend genau sogar. So etwa beim Super Bowl XLIX, bei dem nicht nur der Sieger, sondern auch der MVP, das Endergebnis und der Spieler, der den entscheidenden Touchdown erzielt hat, korrekt vorhergesagt wurden.

Kansas City Chiefs-Quarterback und EA SPORTS Madden NFL 20-Coverstar Patrick Mahomes wird der Vorhersage nach sein Team zu einem 35:31-Sieg führen und sich außerdem mit 392 Passing Yards und vier Touchdowns den MVP-Titel des Super Bowls sichern. Sein Gegenüber Jimmy Garappolo liefert mit 254 Yards und zwei Touchdowns eine ebenfalls beeindruckende Leistung. Bei den Receivern lag Mahomes-Lieblingsziel Travis Kelce mit 102 Yards bei 10 Catches und einem Touchdown vorn.

Die Prognose zum Spiel zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers wurde im Rahmen des EA SPORTS BOWL in Miami von Peyton und Eli Manning verkündet. Beide konnten in der Vergangenheit jeweils zweimal die begehrte Vince Lombardi-Trophäe gewinnen.

„Es war eine tolle Erfahrung, die Vorhersagen bekannt zu geben. Am Sonntag werden wir dann wissen, ob Madden bei den Chiefs richtig liegt und sie den Super-Bowl-Ring mit nach Hause nehmen“, so Eli Manning, der kürzlich seine aktive Karriere beendete. Auch sein Bruder Peyton zeigte sich begeistert: „Ich freue mich wirklich sehr auf das Spiel zwischen den 49ers und den Chiefs am Sonntag. Das sind zwei großartige Teams mit zwei großartigen Quarterbacks“, so Manning. „Ich werde mir das Spiel auf jeden Fall anschauen – auch um zu sehen, ob Madden richtig liegt.“

Das Superbowl-Finale startet in der Nacht von 2. auf 3. Februar (00:30 Uhr MEZ) im Hard Rock Stadium in Miami. Zur Halbzeitshow singen Jennifer Lopez und Shakira. In den USA schauen sich 100 Millionen Menschen das Spiel live an. Insgesamt werden 10 Milliarden US-Dollar in das Finale investiert. 4.000 Tonnen Popcorn gekauft, 14.000 Tonnen Chips und über eine Milliarde Chicken Wings und 100 Millionen Liter Bier. Für eine TV-Werbung, die 30 Sekunden dauert, werden Beträge um die 5,5 Millionen US-Dollar während des Superbowls bezahlt.

Die Mannschaft aus San Fransisco konnte sich in der Geschichte übrigens fünf Mal den Sieg holen und liegt damit im ewigen Ranking auf Platz 3, mit den Dalls Cowboys. 6 Mal Superbowl-Champion wurden die New England Patriots und die Pittsburgh Steelers.