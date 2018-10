Die neueste Studie ist da! Diese besagt jugendliche Gamer, welche „gewalttätige Videospiele“ spielen, neigen dazu körperlich aggressiv aufzutreten. Jetzt wisst ihr warum ihr als Schüler den anderen Jungs das Pausenbrot klaut und warum ihr als Erwachsener solch ein Rüpel seid.

Eine internationale Studie, die sich mit mehr als 17.000 Jugendlichen im Alter von neun bis 19 Jahren befasste, fand von 2010 bis 2017 heraus, dass das Spielen gewalttätiger Videospiele im Laufe der Zeit zu erhöhter körperlicher Aggression führte. Die Analyse von 24 Studien aus Ländern wie den USA, Kanada, Deutschland und Japan fand heraus, dass diejenigen, die gewalttätige Spiele wie Grand Theft Auto, Call of Duty oder Manhunt spielten, eher Verhalten zeigten jemanden zu schlagen.

„Obwohl kein einzelnes Forschungsprojekt definitiv ist, zielt unsere Forschung darauf ab, die aktuellsten und überzeugendsten Antworten auf wichtige Kritikpunkte zu diesem Thema zu liefern“, sagte Jay Hull, Hauptautor der Studie, die am Montag in den Proceedings der National Academy of Sciences veröffentlicht wurde.

„Auf der Grundlage unserer Ergebnisse sind wir der Meinung, dass gewalttätiges Videospiel mit einer Zunahme körperlicher Aggression einhergeht“, sagte Hull, stellvertretender Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften am Dartmouth College in Hannover, New Hampshire, und der Dartmouth-Professor von Psychologischen und Gehirnwissenschaften.