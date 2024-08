Unglaublicher Weltrekord: 444 Spielekonsolen an einem Fernseher!

Ibrahim Al-Nasser aus Saudi-Arabien hat es geschafft: Er findet sich im Guinness-Buch der Rekorde, nachdem er 444 Spielekonsolen an nur einem Fernseher verbunden hatte.

Wie kam es zu dieser Idee? Ibrahim bemerkte, dass er so viele Konsolen besaß, dass er sie nicht alle spielen konnte. Also entschied er sich, alle Konsolen gleichzeitig an seinen Fernseher anzuschließen und sich damit an das Guinness-Buch der Rekorde zu wenden. Mit Erfolg, wie sich herausstellen sollte.

444 Spielekonsolen an einem Fernseher: Weltrekord mit Excel-Tabelle

Wie hat er das geschafft? Mit einem ausgeklügelten Kabel-Management-System. Ibrahim nutzte 30 RCA-Umschalter, 12 HDMI-Umschalter und eine Excel-Tabelle, um den Überblick zu behalten. Die Tabelle zeigt ihm, welchen Schalter er bewegen muss, um auf der gewünschten Konsole zu spielen. Fast schon eine Neben-Quest für sich, damit alles funktioniert. In einem Video auf GuinnessWorldRecords.com spricht er darüber.

Seine Sammlung umfasst Klassiker wie die PS5 Slim, Nintendo 64, Wii U und sogar Raritäten wie die Super A’Can. Besonders stolz ist er auf die Magnavox Odyssey, die erste Konsole aller Zeiten, die 1972 auf den Markt kam. Sein absoluter Favorit ist jedoch die Sega Genesis [Mega Drive], wie er anmerkte.

Trotz der vielen Konsolen und Kabel sieht sein Setup erstaunlich aufgeräumt aus. Ibrahim hat alle verfügbaren Werkzeuge genutzt, um die Kabel zu ordnen und ein Setup zu schaffen, das nicht nur zum Spielen, sondern auch als Museum dient.

Ob diesen Rekord jemand brechen wird?

Ibrahim ist sehr stolz und glücklich, nun offiziell ein Rekordhalter zu sein. Seine Leidenschaft für Spielekonsolen hat sich ausgezahlt und ihm einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde eingebracht.

Vielleicht wird sich bald eine weitere Konsole seiner Sammlung anschließen. Es gibt Gerüchte über den Release der Switch 2, die möglicherweise Mitte 2025 erscheinen könnte. Frühestens 2026 werden Xbox und wesentlich später PlayStation ihre neue Konsolen „nachlegen“. Vielleicht wird Ibrahim Al-Nasser dann wieder einen Anruf tätigen, um seinen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde zu erneuern.

