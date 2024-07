Stranger Things – Staffel 5: Warum du noch lange warten musst!

Fans von Stranger Things müssen sich gedulden: Die fünfte und letzte Staffel der beliebten Netflix-Serie wird nicht so bald erscheinen. Ein neues Bild vom Set, geteilt von Co-Creator Ross Duffer, gibt spannende Einblicke und macht zugleich deutlich, dass die Wartezeit für Stranger Things Staffel 5 noch länger andauert.

Ross Duffer hat kürzlich auf Instagram ein Foto vom Set geteilt, das die gesamte Besetzung und Crew zeigt. Er betitelte das Bild mit den Worten „Woche 24. Alles Gute zur Halbzeit für die beste Besetzung und Crew aller Zeiten.“ Dieses Foto ging schnell viral, doch die Bildunterschrift ließ aufhorchen: Die Dreharbeiten haben erst die Halbzeit erreicht, was bedeutet, dass noch viel Arbeit vor dem Team liegt. Vor allem in Sachen Post-Produktion!

Dafür dürfte sich die Warterei auszahlen. Die letzte Staffel von Stranger Things wird aus mehreren überlangen Folgen bestehen. Stars der Serie, wie Maya Hawke, haben bestätigt, dass die Dreharbeiten umfangreich sind. Hawke, die in der Serie Robin Buckley spielt, sagte, dass sie „im Grunde acht Filme drehen.“ Obwohl die genaue Laufzeit der Episoden noch nicht offiziell bekannt ist, kursieren Gerüchte, dass jede Episode über eine Stunde dauern könnte.

Stranger Things – Staffel 5: So groß wie 8 Spielfilme?

Staffel 4 war ein riesiger Erfolg und wurde sowohl von Kritikern als auch von Zuschauern gefeiert. Die längeren Episoden ermöglichten eine tiefere Erzählweise und eine detailliertere Entwicklung der Charaktere und Handlungsstränge. Diese Herangehensweise kam bei den Fans gut an und setzte neue Maßstäbe für die Serie.

Obwohl Details zur Handlung von Staffel 5 noch geheim sind, gibt es viele Gerüchte und Spekulationen. Einigen Berichten zufolge könnten wichtige Charaktere im letzten Kampf gegen Vecna sterben. Es gibt einige Spoiler im Internet dazu, die wir an dieser Stelle nicht wiederholen möchten.

Rechenkünste: Wann erscheint die fünfte Staffel von Stranger Things auf Netflix?

Nun, wenn Woche 24 der Dreharbeiten die Halbzeit sind, dann wäre alles kurz vor Weihnachten im „Kasten“. Sprich, dann würde die Postproduktion beginnen. Die vierte Staffel befand sich 8 Monate in Postproduktion, bis die ersten Episoden veröffentlicht wurden. Also könnte die fünfte Staffel im Spätsommer 2025 auf Netflix veröffentlicht werden. Die letzten Episoden wohl erst später. Vielleicht zu Halloween 2025.

Also 3 Jahre nach der Premiere der vierten Staffel. Die Dreharbeiten zur vorherigen Staffel waren übrigens im September 2021 abgeschlossen. Staffel 4 startete in zwei Teilen. Dabei wurde der erste Teil am 27. Mai 2022 veröffentlicht. Der zweite Teil folgte am 1. Juli 2022. Netflix könnte die fünfte Staffel von Stranger Things ebenfalls in Etappen veröffentlichen. Diesmal vielleicht sogar in drei Teilen.

Während die genaue Veröffentlichung von Staffel 5 noch nicht bekannt ist, kannst du sicher sein, dass das Warten sich lohnen wird. Die Macher haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, epische und fesselnde Geschichten zu erzählen. Die letzte Staffel wird das große Finale einer Serie, die Generationen von Netflix-Zuschauern begeistert hat.

Bilder von Netflix bereitgestellt.