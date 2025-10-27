„Stranger Things“-Finale in 350 US-Kinos bestätigt: „Nur hingehen, wenn du vor Fremden weinen kannst“

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Ross Duffer hat’s bestätigt: Das Serienfinale von Stranger Things läuft an Silvester nicht nur auf Netflix, sondern auch im Kino – genau davon hätten er und sein Bruder seit Jahren geträumt. Sein Tipp an Fans: „Geh nur hin, wenn es dir nichts ausmacht, vor Fremden zu heulen“.

Netflix hat die Kino-Auswertung inzwischen offiziell gemacht: Über 350 Kinos in den USA und Kanada zeigen die rund zweistündige Abschlussfolge zeitgleich mit dem Streaming-Start am 31. Dezember (5:00 PM PT), via Hollywoodreporter.com.

Release-Plan für die finale „Stranger Things“-Staffel

Drei „Drops“ bis zum großen Abschied. Die fünfte Staffel erscheint in drei Teilen: Vier Folgen am 26. November (Thanksgiving-Woche in den USA), drei weitere am 25. Dezember – und das Finale an Silvester, parallel im Kino. Damit setzt Netflix bewusst auf Event-Charakter über die Feiertage.

Warum im Kino? Die Duffers betonten zuletzt, wie stark Stranger Things mit Publikumserlebnis gewinnt: Sound, Bild und gemeinsame Reaktionen kommen auf der großen Leinwand besser zur Geltung. Dass Netflix nach anfänglicher Skepsis jetzt doch grünes Licht gab, dürfte auch an jüngsten Kino-Experimenten gelegen haben.

Derzeit ist das Finale nur in 350 Kinos in den USA und Kanada geplant. Angeblich sollen weitere Details lokal folgen. Ob der Abschluss der Netflix-Erfolgsserie auch in unseren heimischen Kinos gezeigt wird ist derzeit nicht bestätigt. Anbieten würde es sich und Anhänger dafür würde man wohl ausreichend finden.

Das große Finale von Stranger Things wird rund zwei Stunden dauern. Perfekt für die große Leinwand. Die letzte Reise nach Hawkins wird zum Feiertags-Event: erst Couch, dann Kino (oder umgekehrt). Wenn du das Maximum an Stimmung, Sound und Gänsehaut willst, ist die Leinwand der Place to be. Taschentücher nicht vergessen. Sollte es sich doch ergeben, dass wir auch in den Genuss kommen.

Wir werden diesen Artikel erweitern, sollten sich auch Termine in Österreich, Deutschland und der Schweiz ergeben.

