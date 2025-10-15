Stranger Things 5: Duffer-Brüder enthüllen den wahren Grund für die lange Verzögerung der finalen Staffel

Markus BauerMarkus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Das Warten auf die letzte Staffel von Stranger Things fühlte sich für viele Fans wie eine Ewigkeit an. Seit dem Finale von Staffel 4 im Jahr 2022 ist viel Zeit vergangen – Pandemie, Hollywood-Streiks und kreative Entscheidungen haben die Produktion verzögert. Jetzt haben sich die Serienschöpfer Matt und Ross Duffer in einem neuen Interview geäußert und verraten, warum sich alles so lange hingezogen hat und weshalb sie trotzdem nichts bereuen.

In einem Gespräch mit Variety gaben die Duffer-Brüder zu, dass die langen Produktionszeiten nicht nur äußeren Umständen geschuldet waren, sondern auch ihrer eigenen Leidenschaft. „Unsere Immersion war ein selbstverschuldetes Problem“, heißt es im Bericht. Die beiden hätten bei fast jeder Folge selbst Regie geführt (24 von 42 Episoden insgesamt) was in der Serienwelt nahezu einzigartig ist.

Matt Duffer erklärte: „Ein Teil von mir bedauert, dass ich im Laufe von zehn Jahren nicht mehr unterschiedliche Geschichten erzählen konnte. Es hat unsere gesamten 30er Jahre verschlungen. Ich wünschte, wir hätten es etwas schneller geschafft, aber es ist, wie es ist.“

Ross ergänzte: „Als wir anfingen, steckte Netflix noch ganz am Anfang. Wir wissen nicht, ob es solche Gelegenheiten für so lange, filmische Erzählungen je wieder geben wird.“

Die Duffer-Brüder wollten Stranger Things zu Ende bringen

Die Brüder betonen, dass sie ganz bewusst den langsamen Weg gewählt haben. „Wir hätten Filme machen können, aber wir wollten Stranger Things zu Ende bringen“, sagte Matt. Sie ließen sich dabei von Regiegrößen wie Michael Mann und David Fincher inspirieren, die für ihren Perfektionismus bekannt sind.

Produzent Shawn Levy erklärte gegenüber Variety, dass die Duffer-Brüder bewusst alles daran gesetzt hätten, ein würdiges Finale zu schaffen: „Es hat ihnen das Herz gebrochen, dass Serien, die sie geliebt haben, ihre Fans am Ende enttäuscht haben. Sie weigern sich, eine dieser Serien zu sein.“

Ross Duffer versprach, dass Staffel 5 alle offenen Fäden zusammenführen wird: „Es fühlt sich nicht so an, als hätten wir irgendetwas fallengelassen. Alles ist miteinander verbunden.“ Matt fügte hinzu, dass sie alle zentralen Elemente – Demogorgons, Mind Flayer, Vecna, die Schattenwelt und Hawkins – zu einem Abschluss bringen.

Für Fans bedeutet das: Stranger Things wird mit Staffel 5 tatsächlich zu Ende erzählt. Ohne offene Fragen und ohne Cliffhanger. Das Interesse ist groß. Der offizielle Teaser-Trailer zur fünften Staffel hat auf YouTube mehr als 23 Millionen Aufrufe, bei 858.000 Likes und mehr als 46.800 Kommentare. Der letzte Satz „Ich habe dich gefunden“ hat mich dazu veranlasst die Serie aktuell auf Netflix wieder neu zu starten.

Netflix hat die Veröffentlichungstermine bereits festgelegt:

Teil 1: 26. November 2025

26. November 2025 Teil 2: 25. Dezember 2025

25. Dezember 2025 Finale: 1. Januar 2026

Damit erwartet dich ein epischer Abschluss, der über die Feiertage hinweg erzählt wird und vermutlich einen der größten Streaming-Momente des Jahres markiert.

