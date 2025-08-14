Starry☆Sky ~Summer Stories~ (PS Vita) – Game Review

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Starry☆Sky ~Summer Stories~ ist der nächste Teil nach Starry☆Sky ~Spring Stories~. Schon auf dem PC war für mich In Spring der schwächste Teil der Reihe, wobei die Fandisc After Summer das Ganze dann doch ein bisschen gerettet hat.

Wir folgen erneut Heldin Tsukiko Yahisa in ihrem Schulalltag als einziges Mädchen an einer Jungenschule für Horoskope, Astronomie und ähnliche Themen. Ihre Kindheitsfreunde haben wir ja nun kennengelernt, doch sie ist auch Mitglied des Kyudo-Clubs, also im traditionellen Bogenschießen. Der Fokus liegt hier sehr stark auf den Clubaktivitäten und den Mitgliedern.

Drei neue Bachelor

In Starry☆Sky In Summer treffen wir auf Homare Kanakubo, welcher den Stier verkörpert, Miyaji Ryunosuke als Skorpion und Azusa Kinose als Schütze.

Ich fange mal mit Miyaji an, da er mein Favorit aus In Summer ist. Er ist Vize-Kapitän des Clubs und ein eher ruhiger und ernster Charakter. Ich würde ihn bei den Tsunderes einordnen, was sich an seiner Unbeholfenheit in romantischen Dingen sehr klar zeigt. Zudem hat er eine überraschende Vorliebe für Süßigkeiten. Er betrachtet Tsukiko anfangs nicht als Frau oder Freundin, für ihn ist sie eine Rivalin. Er streitet sich ständig mit Azusa, was sich später ebenfalls in eine Rivalität um Tsukiko verwandelt.

Azusa habe ich in meinem ersten Durchlauf unterschätzt. Früher habe ich mich mit den feminineren Bachelors eher schwergetan – was sich mittlerweile komplett geändert hat. Beim erneuten Durchspielen habe ich seine Route echt genossen, auch wenn er anfangs arrogant ist. Er ist ein Naturtalent im Bogenschießen und verlässt sich sehr darauf. Er ist selbstbewusst und ein Flirty-Typ, aber er hat mich nicht so irritiert wie Yoh aus In Spring. Hinter seiner Maske findet man jedoch einen verunsicherten Jungen, der an sich selbst zweifelt.

Ich wollte Homare wirklich mögen. Ich bin selbst Stier und war daher auf ihn gespannt. Er ist kein schlechter Bachelor, aber irgendwie war ich dennoch enttäuscht und das hat sich bis heute nicht geändert. Er ist der Kapitän des Clubs und im dritten Jahr. Er ist sanft, freundlich und immer für sein Team da. Man kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Er ist wie Suzuya aus In Spring ein älterer-Bruder-Typ, allerdings von sanfterer Natur. Nicht schlecht, aber auch nichts Besonderes.

Mehr liebe für Nebencharaktere

Wie in Spring Stories wurde auch bei Starry☆Sky ~Summer Stories~ in der Vita-Version Tsukiko ein Gesicht gegeben. Das kann man auch ausschalten, je nachdem, was einem lieber ist. Im Übrigen war ich anfangs von den Happy Ends in In Summer irritiert. Während in In Spring die Hochzeitsglocken läuteten, war das hier nicht der Fall. Das wurde dann aber in der Fandisc nachgeholt.

Was ich an der Fandisc besonders gut fand, war die Tatsache, dass nun auch die Nebencharaktere ins Spiel gebracht wurden. Es ist nicht selten, dass Spieler enttäuscht sind, wenn man interessante Nebencharaktere nicht wählen kann. Hier wurde das also nachgeholt.

Im übrigen kann sich auch der Soundtrack der Spiele durchaus hören lassen. Einige der Tracks habe ich selbst heute noch in meiner Playlist.

Fazit zu Starry☆Sky ~Summer Stories~

Auch hier kann man für den ersten Durchlauf mit knapp 6 Stunden rechnen. Leider hat dieser Teil keinen englischen Patch mehr erhalten, kann aber auf Chinesisch, Vietnamesisch und Spanisch gespielt werden. Ein Grund mehr, dass vielleicht jemand noch einmal auf das Franchise aufmerksam wird. Auch wenn Starry☆Sky Summer Stories für mich persönlich etwas schwächer ist als die anderen Teile, muss das nicht für jeden gelten. Denn die Clubaktivitäten bringen definitiv etwas mehr Pep in die Slice-of-Life-Story.