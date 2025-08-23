Starry☆Sky ~Autumn Stories~ (PS Vita) – Game Review

Eva KrummEva wünscht sich ein aufblasbares Einhorn, mit welchem sie dann nachts schnallige Werbespots anschauen kann. Ihr erstes eigenes Videospiel war Pokémon auf dem Game Boy. Zusammen mit ihrem Großvater machte sie zudem die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES unsicher. Ihre Lieblingsgenre sind JRPG, Otome und Horror und auch der Indie-Bereich ist ihr nicht fremd.

Starry☆Sky ~Autumn Stories~ ist der dritte Ableger des Franchises nach Spring Stories und Summer Stories und er ist mein Favorit. Auch wenn die Wahl der Bachelors durchaus ethische Fragen aufwirft, denn … wir daten jetzt die Lehrer.

Autumn Stories legt in seinen Slice-of-Life-Szenarien den Fokus auf Tsukiko Yahisas Beziehungen zu ihren Lehrern. Angefangen mit ihrem Klassenlehrer Naoshi Haruki, dem Löwen, über den Krankenpfleger Kotarou Hoshizuki, der die Waage verkörpert, bis hin zum Referendar Iku Mizushima, der das Sternzeichen Zwilling ist. Im Übrigen kennen sich die drei Bachelor schon etwas länger, teilweise aus der Kindheit.

Die Lehrer im Fokus

Angefangen hatte ich ursprünglich mit Naoshi, dem Klassenlehrer und Berater des Kyudo-Clubs. Ich kannte ihn daher also bereits recht gut aus den beiden Vorgängern. Er ist körperlich der Kleinste aller Bachelors in Starry☆Sky. Er ist quirlig, steckt voller Energie und ist auch hitzköpfig. Er ist ein sehr zugänglicher Mensch, vor allem für seine Schüler. Allerdings büßt er damit entsprechend auch Autorität ein. Da Tsukiko das einzige Mädchen an der Schule ist, hält er immer eine schützende Hand über sie.

Als Nächstes haben wir Kotarou. Er ist meine Nummer Eins im Franchise. Er wollte ursprünglich mal Arzt werden, doch aufgrund traumatischer Ereignisse hat er diesen Weg aufgegeben und verschließt sich auch vor der Liebe. Er ist ein chaotischer Charakter und wirkt oft gelangweilt und schläfrig, weswegen Tsukiko oft im Krankenzimmer ist und aushilft. Seine Route ist trotz Slice-of-Life gespickt mit viel Drama und Traumabewältigung.

Ich weiß nicht, was das Franchise mit flirty Charakteren hat, aber mit Iku haben wir den dritten im Bunde, und von allen Charakteren aus dem Universum mag ich ihn am wenigsten. Auch er hat bereits einige traumatische Erlebnisse hinter sich, voran der Tod seiner Schwester Yui. Er war früher Mitglied einer Band, ruinierte sich jedoch die Stimme aufgrund des Verlustes von Yui. Trotz alledem nutzte die Band ihn aus, um daraus Profit zu schlagen. Tsukiko war Fan der Band und macht es sich zur Aufgabe, ihm das Vertrauen in Menschen zurückzugeben.

Traumabewältigung

Auch wenn ich Starry☆Sky als Slice-of-Life-Spiele sehe, hat es teilweise unglaublich viel Tiefe. Erstmals aufgefallen ist mir das mit Kanatas Story in Spring Stories. Doch in Starry☆Sky ~Autumn Stories~ erreicht das Thema Trauma ein ganz neues Level im Franchise. Vermutlich wurde honeybee einfach mutiger, nachdem die ersten beiden Teile doch recht großen Erfolg bei den Otome-Game-Fans einheimsen konnten. Auch das Thema Schüler-Lehrer-Beziehung bietet eine natürliche Grundlage für viel Drama.

Das Ganze beginnt in In Autumn und legt auch in After Autumn nochmal nach. Im Übrigen haben wir bereits im ersten Teil die Hochzeiten der Charaktere als Enden, so wie in Spring Stories. Weshalb sich die Enden der After Autumn-Routen erneut mehr auf die Beziehungen in der Zukunft konzentrieren, vor allem die Enden.

Auch dieser Titel hat einige Patches bezüglich Sprachen bekommen. Darunter erneut Chinesisch, Spanisch und auch Russisch. Allerdings leider nicht Englisch.

Fazit zu Starry☆Sky ~Autumn Stories~

Ich liebe Starry☆Sky ~Autumn Stories~ wirklich. Es ist der beste Teil des Franchises, auch wenn ich jetzt nach meinem zweiten Durchgang zugeben muss, dass es nicht ganz so viel Drama hätte sein müssen. Die Romanzen kommen da teilweise wirklich zu kurz, da die Traumabewältigung teilweise schon viel Platz einnimmt. Zudem strampelt sich Tsukiko wirklich ab, um den dreien zu helfen, und erhält nur wenig zurück. Da Kotarou aber nach wie vor mein Favorit ist, bleibt Autumn bei mir hoch im Kurs. Wobei eventuell Winter der neue Favorit werden kann. Schaut man zudem über das kritische Thema „Lehrer datet Schülerin“ hinweg, wird man von der Story nicht enttäuscht werden.

