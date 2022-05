Star Wars: Jedi Survivor mit erstem Trailer offiziell angekündigt

Fans der weit, weit entfernten Galaxis haben momentan ein hervorragende Zeit. Mit The Acolyte scheint Disney endlich den alten Kanon zurückholen zu wollen. Auf der diesjährigen Celebration in Anaheim 2022 hagelt es neue Trailer und Informationen. Und die neuste Serie Obi-Wan Kenobi ist ein Liebesbrief an alle Prequel-Fans. Nun hat Disney auch an die Gamer gedacht und offiziell die Fortsetzung zum 2019 erschienen Fallen Order, nämlich Star Wars Jedi: Survivor, angekündigt.

Zusätzlich zur offiziellen Ankündigung der Fortsetzung, haben uns die Entwickler Respawn Entertainment auch mit einem ersten Trailer bedacht. Bereits im Vorfeld hieß es, dass die Fortsetzung düsterer als ihr Vorgänger ausfallen könnte. Im Trailer bekommen wir einen ersten Vorgeschmack darauf. Cal ist immer noch auf der Flucht vor dem Imperium und neue, mysteriöse Inquisitoren erscheinen.

Auch sind seine Verbündeten, die er im ersten Teil unter großer Anstrengung für sich gewonnen hat, nicht zu sehen. Cal ist allein. Abgesehen von seinem Treuen Droiden BD-1 natürlich. Auch scheint es ganz so, als wäre sein Lichtschwert nun in den Händen des Imperiums. Alles in allem, nicht der beste Start für den jungen Jedi in Star Wars Jedi: Survivor.

Star Wars: Jedi Survivor exklusiv für Next Gen

Neben dem ersten Ankündigungstrailer gaben den Entwickler auch bekannt, dass mit der Fortsetzung eines der ersten richtigen ,,Next Gen”-Spiele erscheint. Star Wars Jedi: Survivor soll nämlich exklusiv für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen. Von eine Veröffentlichung für PS4 und Xbox One ist indes nicht die Rede.

Wenn die ersten Trailerszenen ein Indikator dafür sind, wie das fertige Spiel aussehen kann, dann ist das sicherlich die richtige Entscheidung. Denn schon jetzt lässt der Teaser auf eine grafische Pracht schließen, die so auf der letzten Konsolengeneration wohl nicht möglich gewesen wäre. Bereits Fallen Order konnte stark vom Update für die ,,Next Gen”-Konsolen profitieren.

Auch wenn es noch keinen genauen Releasetermin gibt, steht das Jahr schon fest. Star Wars Jedi: Survivor soll voraussichtlich bereits 2023 erscheinen.