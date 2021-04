Star Wars Jedi: Fallen Order kommt diesen Sommer für PS5 und Xbox Series X

Star Wars Jedi: Fallen Order - (C) EA, Respawn

Eines der beliebtesten Spiele des letzten Jahres bekommt ein Update für PS5 und Xbox Series X, da Star Wars Jedi: Fallen Order später in diesem Sommer ein Update der nächsten Generation erhält. Ein bestimmtes Datum wurde nicht bekannt gegeben, obwohl das Update für aktuelle Spieler (PS4 und Xbox One) kostenlos sein wird.

Die Ankündigung erfolgte im Rahmen eines Star Wars-Roundup-Posts für den 4. Mai, der mit Star Wars-bezogenen Informationen geladen war. Star Wars Jedi: Fallen Order-News waren Mangelware, aber wir haben auch erfahren, dass Dutzende anderer Spiele im Franchise im Laufe des Monats Mai in den Handel kommen werden.

Was Star Wars Jedi: Fallen Order betrifft, gab es außer der einfachen Ankündigung nicht viel anderes zu berichten.

„Wir freuen uns, diesen Sommer die Veröffentlichung von Star Wars Jedi: Fallen Order der nächsten Generation bekannt zu geben, die eine Reihe technischer Verbesserungen für die Konsolenversionen von PlayStation 5 und Xbox Series X / S des Spiels bringt“, sagte das Team . „Dies wird ein kostenloses generationsübergreifendes Upgrade für aktuelle Besitzer sein. Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben.“

Star Wars Jedi: Fallen Order erschien am 15. November 2019 für PC, PS4, Xbox One und Google Stadia. Eine Fortsetzung soll sich bereits in Arbeit befinden.