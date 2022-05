Star Wars Jedi: Fallen Order 2: Titel-Enthüllung neckt “düsteres Spiel”

Star Wars Jedi: Survivor. So soll angeblich der Nachfolger von Jedi: Fallen Order heißen, wenn es nach Videospiele-Journalist Jeff Grubb geht. Gerüchte rund um die Star Wars-Fortsetzung von Respawn Entertainment brodeln schon seit längerer Zeit durch das Internet. Ein anderes Gerücht behauptet, dass der Titel zu den Star Wars-Feierlichkeiten am 26. Mai offiziell enthüllt wird. Lange warten müssen wir also nicht auf die Bestätigung, ob der Nachfolger von Jedi: Fallen Order wirklich so heißt.

Star Wars Jedi: Fallen Order erschien am 11. November 2019 und wurde schnell zu einem der beliebtesten Videospiele des weltberühmten Franchises. Das Einzelspieler-Action-Adventure war “überraschend” für Electronic Arts, die bis vor Kurzem ein Alleinstellungsmerkmal in Sachen Star Wars-Videospiele hatten – bis auf die LEGO-Titel. Electronic Arts beschloss kurz darauf das Jedi: Fallen Order-Universum weiter auszubauen.

Jeff Grubb den Titel der kommenden Fortsetzung von Star Wars: Jedi Fallen Order geleakt

Angeblich haben EA und Respawn Entertainment das Label “Fallen Order” zugunsten von “Survivor” fallen gelassen, wie Jeff Grubb in einer Folge seines Premium-Podcasts “GrubbSnax” berichtet (via VGC).

Bereits zuvor behaupteten Insider, darunter auch wieder Grubb, dass der Titel nicht Star Wars Jedi: Fallen Order 2 sein wird. Der nächste Eintrag dürfte auch etwas dunklere Töne anstimmen, wenn sich Star Wars Jedi: Survivor tatsächlich als richtig herausstellt. Bei der Star Wars Celebration in diesem Monat dürften wir wohl mehr darüber erfahren. Das Event startet am Donnerstag, 26. Mai und endet am Sonntag, 29. Mai 2022 und findet im Anaheim Convention Center (Kalifornien, USA) statt.

Star Wars Jedi: Survivor erscheint höchstwahrscheinlich 2023 für Windows PC, PS5 und Xbox Series X/S.