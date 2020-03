Star Trek Discovery: Promo-Clip verrät baldigen Start der dritten Staffel

Amazon Prime hat das Finale von Star Trek Picard gezeigt, jetzt sind wieder alle Augen und (Spitz-)Ohren auf Star Trek Discovery gerichtet. Ein von Quentin Tarantino umsetzeter Star Trek-Film ist leider noch immer nicht in Arbeit, daher hat die dritte Staffel von Discovery unsere vollste Aufmerksamkeit. Und diese soll bald starten.

Ein 15 Sekunden langer Promo-Clip von Alex Kurtzman auf Twitter verrät uns: “Season 3 is on its way”.

Die neuen Folgen sind bereits seit Februar abgedreht und die Post-Produktion geht, wie bei derzeit allen, im Home-Office weiter. Die Dreharbeiten zu Discovery gingen übrigens teilweise in Island von statten.

In den neuen Folgen sieht sich die Crew in einer weit entfernten Zukunft, genauer gesagt 930 Jahre.

