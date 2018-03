Commander Riker is back! Zumindest am Regie-Sessel wird Jonathan Frakes, bekannt aus „Star Trek: The Next Generation“, wieder Platz nehmen. Auch in der zweiten Staffel der NETFLIX-Erfolgsserie Star Trek Discovery wird er seinen Beitrag leisten, wie er sich auf der „Lexington Comic & Toy Con“ äußerte.

Der Regisseur habe bereits vor Kurzem das erste Script zur zweiten Staffel gelesen und meinte:

„[…] sie drehen jetzt richtig auf.“

Als sehr wahrscheinlich gilt daher, dass Frakes einer der ersten Episoden – wenn nicht sogar die Premiere – selbst leiten wird. Die Dreharbeiten dazu sollen bereits nächsten Monat stattfinden. In Staffel 2 soll überdies mehr auf die Charaktere eingegangen werden und die ursprünglichen Elemente, also jene warum wir Star Trek so lieben, mehr in den Fokus gerückt werden. Die Schlacht mit den Klingonen um den Quadranten ist dennoch nicht abrupt vorbei!