Splatoon ist sicherlich eine sehr junge Spielemarke von Nintendo, wenn man es mit anderen Ur-Gesteinen wie Super Mario, The Legend of Zelda oder Mario Kart vergleicht. Derzeit bekommt Splatoon 2 jede Menge Aufmerksamkeit für die Nintendo Switch, mit vielen Turnieren weltweit die durchgeführt werden. Die Fans stellen sich daher die berechtigte Frage: Wann kommt Splatoon 3?

Die schlechte Nachricht: Derzeit befindet sich kein Splatoon 3 in der Entwicklung. Es wird noch eine Weile dauern, bis wir mehr von der Serie sehen können. Im Gespräch mit der Weekly Famitsu (via Japanese Nintendo) erläuterte Serienproduzent Hisashi Nogami, dass das Entwicklungsteam noch nicht über die Zukunft der Serie nachgedacht habe. Er sagte jedoch, dass sie „die Gunst erwidern möchten“ an alle, die die Serie unterstützen. Nimm diese Aussage wie du möchtest.

Du glaubst nicht an den Erfolg von Splatoon? Splatoon 2 ist immerhin in Japan das meistverkaufte Switch-Spiel. Daher versteht es sich quasi von selbst, dass es irgendwann eine Fortsetzung in Form eines dritten Teils geben wird.

Da das Entwicklerteam derzeit mit Animal Crossing: New Horizons beschäftigt ist, ist es sinnvoll, dass noch nicht an ersterem gearbeitet wird – aber es sollte nur eine Frage der Zeit sein (hoffentlich).