Skyrim-Entwickler arbeiten an neuem Rollenspiel mit riesiger Welt

The Wayward Realms (c) OnceLost Games

Obwohl es sich bei The Wayward Realms um ein Indie-Spiel handelt, steigt bei vielen die Erwartung bereits in neuen Höhen. Der simple Grund dahinter ist, dass hinter dem Spiel nicht irgendwelche jungen, unerfahrenen Spielentwickler stecken, die ihr Debut feiern. Sondern viel eher Genreveteranen, die unter anderem für The Elder Scrolls 5: Skyrim verantwortlich sind.

So wurde das neue Studio hinter dem Spiel erst vor kurzem von ehemaligen Bethesda-Mitarbeitern gegründet. Als OnceLost Games wollen sie nun den RPG-Markt mit ihrem neuen Rollenspiel stürmen. Und das Projekt scheint dabei sogar sehr ambitioniert zu sein. Doch anstatt nach vorne zu blicken, soll sich The Wayward Realms an die Stärker der Vergangenheit halten. Das neue RPG soll dabei weniger Elder Scrolls 6, sondern vielmehr der spirituelle Nachfolger von Daggerfall werden.

Advertisment

Ähnliche Beiträge:

Besser als Skyrim? Das Verspricht The Wayward Realms:

Anders als beispielsweise Skyrim, soll die Spielwelt von The Wayward Realms nämlich über hunderte von kleinen Inseln verfügen, die alle prozedural generiert sind. Dadurch soll kein Gebiet dem anderen gleichen. Neben typischen Fantasy-Rassen, sollt ihr dabei jedoch auch auf sehr außergewöhnliche Wesen stoßen können. Die Städte selbst sollen von tausenden von unterschiedlichen NPCs bevölkert werden. Neben der prozeduralen Welt sollen die Entscheidungen der Spieler besonders im Vordergrund liegen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Während des Spiels soll dabei eine mitlernende KI im Hintergrund laufen, die ganz wie in einem Pen&Paper-Spiel all eure Entscheidungen samt Konsequenzen mitrechnet. Es soll dadurch garantiert sein, dass alle Spieler komplett andere Spielerfahrungen sammeln können. Damit könnte es einer Skyrim-Fortsetzung tatsächlich gefährlich werden.

Weil das alles bisher zu schön klingt, um wahr zu sein, hier ein kleiner Wermutstropfen. Außer dem ersten Trailer und den Versprechen der Entwickler, gibt es nämlich noch keine Handfesten Infos zum Spiel. So befindet es sich erst in einem sehr frühen Stadion. Ob bis zum Release all diese ambitionierten Features tatsächlich noch im Spiel sind, bleibt abzuwarten.