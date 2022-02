Six Invitational 2022: Neuer Rainbow Six Siege Weltmeister

Rainbow Six Invitational 2022 - (C) Ubisoft

Am späten Sonntagabend endete die diesjährige Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Weltmeisterschaft nach einem spannenden Finale. Das amerikanische Team TSM FTX konnte sich mit einem 3:1 Sieg gegen Team Empire aus Russland durchsetzen und hielt verdient den begehrten Hammer in den Händen. Zudem darf sich das Team über $1 Million Preisgeld freuen. Nebenbei gab es das Line-Up für Year 7 von Rainbow Six Siege von Ubisoft.

Nach einer umkämpften ersten Runde auf Clubhouse, die mit 8:6 erst in der Verlängerung zugunsten von TSM FTX entschieden wurde, baute das amerikanische Team nach einem starken Auftritt (7:3) auf der zweiten Map Kafe seinen Vorsprung auf 2:0 aus.

Advertisment

Auf der dritten Map Oregon schlug das russische Team Empire zurück (8:6) und verkürzte den Zwischenstand im Finale auf 2:1. Auf der vierten und letzten Karte des Abends musste zum dritten Mal die Verlängerung über den Ausgang der Runde entscheiden. Am Ende war es erneut TSM FTX, die die vierte Map mit 9:7 gewannen und sich damit mit einem 3:1 Gesamtsieg den Weltmeistertitel sicherten.

Rainbow Six Siege: Das erwartet uns in “Year 7”

Neben den Inhalten und Neuerungen, die Tom Clancy’s Rainbow Six Siege im Year 7 für die Community bereithält, wird das Entwicklungsteam neue Features und Updates einführen, die das Erlebnis der Zuschauer im eSport verbessern sollen, darunter:

Zusätzliche Beobachtungsplätze zur Verbesserung der Übertragungsqualität : In diesem Frühjahr, mit der Veröffentlichung von Year 7 Season 2, werden 3 zusätzliche Beobachtungsplätze zu benutzerdefinierten Online-Spielen hinzugefügt, so dass insgesamt 4 spezielle Beobachtungsplätze zur Verfügung stehen. Diese zusätzlichen Slots bieten den Fans ein klareres Bild vom Geschehen während der Online-Matches und bringen die Online-Wettbewerbe auf die gleiche Übertragungsqualität wie LAN-Events.

: In diesem Frühjahr, mit der Veröffentlichung von Year 7 Season 2, werden 3 zusätzliche Beobachtungsplätze zu benutzerdefinierten Online-Spielen hinzugefügt, so dass insgesamt 4 spezielle Beobachtungsplätze zur Verfügung stehen. Diese zusätzlichen Slots bieten den Fans ein klareres Bild vom Geschehen während der Online-Matches und bringen die Online-Wettbewerbe auf die gleiche Übertragungsqualität wie LAN-Events. Neue Blickwinkel mit der abgetrennten Operator-Kamera : Im Year 7 will Ubisoft es ermöglichen, die Kamera, die den Blickwinkel eines Operators während eines Spiels zeigt, abzutrennen, um sie an einem beliebigen Ort auf der Karte zu platzieren. Dadurch ergeben sich neue Blickwinkel und neue Möglichkeiten, die Zuschauer:innen einzubinden.

: Im Year 7 will Ubisoft es ermöglichen, die Kamera, die den Blickwinkel eines Operators während eines Spiels zeigt, abzutrennen, um sie an einem beliebigen Ort auf der Karte zu platzieren. Dadurch ergeben sich neue Blickwinkel und neue Möglichkeiten, die Zuschauer:innen einzubinden. Verbesserte Wiederholungsfunktionen: Während weiterhin an der Verbesserung der Wiederholungsfunktion in allen Bereichen gearbeitet wird, werden die Hauptprioritäten für das Year 7 darin bestehen, die Haltbarkeit der Wiederholungsdateien zu erhöhen, indem diese während der gesamten Spielsaison zugänglich gemacht werden. Außerdem werden Funktionen hinzugefügt, mit denen verdächtige Spielende direkt beim Betrachten einer Wiederholung ausgewählt und gemeldet werden können.

Diese Änderungen werden im Laufe des Jahres implementiert, so dass die Fans während der Wettbewerbssaison 2022 und darüber hinaus davon profitieren können. Die Saison selbst beginnt am 9. März 2022 mit dem Start der Phase 1 der vier regionalen Ligen in Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika und Nordamerika.

Die neue Season steht vor der Tür und Ubisoft hat die Pläne für die internationalen Events der Rainbow Six eSports Season 2022 enthüllt, in der Hoffnung, die Fans unter strengen Hygienemaßnahmen vor Ort begrüßen zu dürfen. Diese Veranstaltungen sind so konzipiert, dass sie ein Live-Publikum ansprechen, während Ubisoft die Entwicklung der Pandemie genau beobachtet, um im Bedarfsfall geeignete Maßnahmen zu ergreifen und die Gesundheit und Sicherheit von Spielenden, Fans, Mitarbeiterenden und Partnern zu gewährleisten.

Season 2022

Stage 1 Major – Mai 2022: Vereinigte Staaten

Stage 2 Major – August 2022: Vereinigte Arabische Emirate

Stage 3 Major – November 2022: Asien

Six Invitational: Während der Austragungsort und die Details für die Ausgabe 2023 noch diskutiert werden, wird das Six Invitational 2024 Montreal (Kanada) verlassen, um regelmäßig neue Orte zu erkunden.

Da die Situation rund um Covid-19 weiterhin ungewiss ist, wurde der Rainbow Six World Cup auf 2023 verschoben, um ein wirklich einzigartiges Event für die gesamte Siege-Familie zu schaffen, bei dem sie zusammenkommen und Spaß haben kann.

Um weiterhin ein dauerhaftes, nachhaltiges und gesundes Wettbewerbsökosystem für Rainbow Six Siege aufzubauen, werden im Year 7 Anpassungen am R6 SHARE-Programm vorgenommen, darunter ein vereinfachtes Stufenvergabesystem für Teams im Programm, das von einem 3-Stufen-System auf ein 2-Stufen-System umgestellt wird.

In Anerkennung der Bemühungen und Investitionen der Mitgliedsorganisationen Rainbow Six E-Sports zum Glänzen zu bringen, wird das überarbeitete Rangsystem diese Bemühungen mit der Möglichkeit belohnen, leichter in Rang 1 aufzusteigen. Dies geschieht durch eine größere Auswahl an Gegenständen mit Team-Branding, mit denen die Fans ihr Team unterstützen können, und durch eine Umsatzverteilung auf diese Gegenstände, die von der bisherigen 70/30-Aufteilung zwischen Ubisoft und Organisation auf eine 50/50-Aufteilung geändert wurde.

Quelle: Pressemitteilung