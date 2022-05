Schauspieler Ray Liotta überraschend verstorben

Der US amerikanische Schauspieler war bekannt für seine Rollen als der harte Draufgänger, als Mafiosi und für seine markante Optik. Ray Liotta ist nun überraschend im alter von 67 Jahren verstorben. Er dürfte laut offiziellen Meldungen während der aktuellen Dreharbeiten, an seinem aktuellen Projekt Dangerous Waters, in seinem Zimmer in der Dominikanischen Republik im schlaf gestorben sein.

Ray Liotta: Die Mafia Legende ist verstorben

In seiner berühmtesten Rolle im Film Goodfellas (siehe Clip) sieht man ihn mit dem ebenso legendären Joe Pesci an einem Tisch sitzen. In einer von Pesci improvisierten Dialog Szene bei welcher er den jungen Liotta in eine Konfrontation zwingt. Ihn glauben lässt er hätte Pesci, der damals bereits ein Name in Mafia Filmen war, soeben beleidigt und dieser wäre ernsthaft wütend auf ihn. Das ganze Set ist mucks Mäuschen still als gerade niemand mit dieser Impro Szene, am wenigsten Liotta, gerechnet hatte. Bis dieser spontan in der Rolle weiter spielt und ein großartiger Moment geschaffen wurde.

Ray Liotta war nicht nur ein facettenreicher Schauspieler, sondern hat den amerikanischen Traum gelebt. From Zero to Hero quasi. Er wurde als Findling vor einem Waisenhaus aufgefunden und mit 6 Monaten Adoptiert. Nun bewegt sein Tod viele Hollywood Größen. Wie zum Beispiel Jamie Lee Curtis “Seine Arbeit als Schauspieler zeigte nicht nur seine Komplexität als Mensch, sondern dass er ein sehr fühlender Mann war”

Natürlich kann man so einen tragischen Fall nie vorhersagen. Aber dass Ray Liotta so überraschend verstorben ist, lässt in seiner Film Liste nicht nur Dangerous Waters sondern zwei weitere Filme offen. Aber zwei fertiggestellte Projekte werden noch erscheinen in denen Liotta noch mitgewirkt hatte. Diese befinden sich aktuell in Post Production.