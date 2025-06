Nvidia RTX 5070 Super mit 18 GB und 5070 Ti Super mit 24 GB geleakt

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Plötzlich ist er da, der Leak, der Nvidia-Fans aufhorchen lässt: Angeblich bringt der Grafikkartenhersteller zwei neue Super-Modelle mit deutlich mehr Speicher als bisher – und das mitten in der Mittelklasse. Geleakt wurden die Daten von keinem Geringeren als Kopite7Kimi (via X.com – Beitrag 1, Beitrag 2), einem der zuverlässigsten Nvidia-Insider der letzten Jahre. Falls die Angaben stimmen, könnten die RTX 5070 Super und die RTX 5070 Ti Super mit 18 bzw. sogar 24 GB VRAM erscheinen.

Die Gerüchte verbreiteten sich rasant in der Hardware-Community und sorgten auf Reddit bereits für hitzige Diskussionen. Preis, Leistung, Speicherarchitektur, alles wird hinterfragt. Aber eines ist klar: So viel VRAM gab es in dieser GPU-Klasse bisher noch nie.

Neue Nvidia 5070 Super-Karten: Das steckt angeblich drin

Laut dem Leak basiert die RTX 5070 Super auf dem GB205-Chip mit 6.400 CUDA-Kernen, 18 GB GDDR7-Speicher und einem 192-Bit-Interface. Die TDP liegt bei 275 Watt.

Die RTX 5070 Ti Super soll sogar auf dem stärkeren GB203 basieren und mit 8.960 CUDA-Kernen, 24 GB GDDR7 über ein 256-Bit-Interface kommen. Der Strombedarf liegt laut Leak bei satten 350 Watt.

Beide Karten nutzen angeblich neue 3-GB-GDDR7-Module, die effizienter produziert werden können als die bisherigen 2-GB-Chips. Das könnte erklären, warum Nvidia plötzlich mit so viel VRAM um sich wirft. Es dürfte in der Herstellung billiger geworden sein.

Die Reaktionen: Von Hoffnung bis Zynismus

Auf Reddit feiern einige die große Speichermenge, andere hingegen rechnen fest mit überzogenen Preisen. Kommentare wie „Wahrscheinlich wieder 1.000 Dollar und ein Aufschlag für den Namen“ oder „Das ist die Karte, die die 5070 von Anfang an hätte sein sollen“ zeigen, wie skeptisch die Community geworden ist.

Einige vermuten, Nvidia wolle so das RAM-Defizit der bisherigen Modelle ausbügeln. Andere verweisen darauf, dass der Leistungszuwachs abseits des Speichers eher gering ausfällt. Und manche bringen es mit schwarzem Humor auf den Punkt: „Wenn sie drei Fake-Frames pro echten verkaufen, kann ich auch mit Monopoly-Geld zahlen.“

Was bedeutet das für Käufer?

Sollten die Spezifikationen stimmen, wären das die ersten 70er-Modelle mit solch üppiger Speicher-Ausstattung. Das wäre besonders für anspruchsvolle 1440p- und 4K-Gamer interessant. Entscheidend bleibt aber wie immer: der Preis. Viele hoffen, dass Nvidia alte Modelle im Gegenzug im Preis senkt, damit die neuen Karten die Lücke sinnvoll füllen. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Ob Nvidia wirklich diese Karten bringt, ist noch nicht bestätigt. Doch der Leaker hat in der Vergangenheit schon mehrfach exakt ins Schwarze getroffen. Wenn sich die Infos bewahrheiten, dürfte die RTX-50-Serie bald deutlich aufgewertet werden. Übrigens wurde erst kürzlich bekannt, dass Samsung den neuen Nvidia-Chip für die Switch 2 fertigt.