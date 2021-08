Rocket League: Im Western-Look zur Season 4 – Heute, 17 Uhr geht’s los!

Rocket League Season 4 startet im Wild-West-Setting und bringt nicht nur die passende Arena und das passende Auto, sondern auch reihenweise Goodies. © Psyonix, Epic Games

Heute, um 16:30 Uhr endet in Rocket League Season 3. Wer bis dahin noch nicht all seine Turnierpunkte eingelöst hat, lässt diese leider verwirken. Denn schon eine halbe Stunde später startet Rocket League in die Season 4: Diese bringt nicht nur mehr Turniere mit ins Spiel, sondern auch die Möglichkeit, an 2v2- oder Extra-Modus-Turnieren zu partizipieren, und lt. Psyonix zufolge auch das größte Wildwestspektakel aller Zeiten. Also schnürt eure Sättel und Cowboystiefel gut fest! Denn das wird ein wilder Ritt:

Neue Map “Deadeye Canyon” sorgt für Wildwest-Feeling

Die neue Map Deadeye Canyon liegt inmitten einer Wüste und sieht wie ein Ausschnitt des Wüstenbioms von Fortnite aus: So konnten wir neben Kakteen und Sträuchern übereinander gestapelte Steine ebenso erkennen wie einen sich zwischen zwei Felsen befindlichen, fest steckenden Ball, an dem eine Kette befestigt zu sein scheint.

Teaser zeigt neuen Wagen – “Outlaw”

Wir kennen bislang nur seinen Namen und seine Stoßstange, aber der für Rocket-Pass-Premium-Member erhältliche Wagen Outlaw wirkt auf uns schon jetzt äußerst vielversprechend. Zudem sollen die Saisonbelohnung vor allem für Premium-Mitglieder an das Wildwest-Setting angelehnt worden sein. Eine Rocket-Pass-Premium-Mitgliedschaft kostet 1.000 Credits, oder umgerechnet etwa EUR 8,20.

Psyonix enthüllt neues Turniersystem für Rocket League

Bereits eine Woche zuvor verkündete Psyonix, dass die bereits bestehenden 3v3-Turniere um zusätzliche 8 bis 13 Turnierspiele pro Woche in jeder Region erweitert werden sollen: Während die angebotenen Extra-Modus-Turniere täglich rotieren können (sprich: Rumble, Dropshot, Körbe, Schneefall wechseln zufällig) und lediglich eine zusätzliche Anzahl an Turnierpunkten versprechen, sollen die 2v2-Turniere hingegen eine fixe Konstante im Spiel werden – die auch unseren Turnierrang beeinflussen.

Den Auftakt macht heute, 19 Uhr das 3v3 Turnier “Soccar”, zwei Stunden später gefolgt vom allerersten 2v2 Turnier in Rocket League um 21 Uhr (hier dürfte der Andrang groß werden), bevor schließlich um 23 Uhr (wieder 3v3-Modus) das letzte Turnier des Tages in der Region “Europa” sein “Season 4”-Debut geben wird.

Überarbeiteter “Turnierverlauf ” lässt Spieler Turnierergebnisse besser analysieren

Darüber hinaus wurde verkündet, dass der Turnierverlauf ein neues Design erhalten soll und uns eine detailliertere Protokollierung all unserer Ergebnisse – mit Datum, Uhrzeit, Rang und unserer Platzierung – aufschlüsseln wird. Außerdem sollen wir nun auch unseren Turnierrang auf der Turnier-Startseite angezeigt bekommen.

Passendere Teamkollegen in Turnieren, Matchabbrüche bei “Zwanglos” und Letzte Warnung vor “Permanent Ban”

Überarbeitet wurde auch der Algorithmus zum Finden passender Teammitglieder im Turniermodus:

So sollen im 3v3-Turniermodus bei einem bereits bestehenden 2er-Team nur noch Spieler hinzugefügt werden, die sich maximal 3 Ränge unter (z. B. Platin 3 – Diamant 3) oder über (z. B. Diamant 3 – Champion 3) uns befinden. Zufällig zusammengestellte Teamkonstellationen mit 2 Platin- und 1 Bronze-Spieler sind somit also nicht länger möglich.

Im Spielmodus Zwanglos lässt sich nun auch für einen Matchabbruch voten. Damit einher gehen auch Strafen beim vorzeitigen Verlassen einer Zwanglos-Partie: Wie bereits aus dem Kompetitiv-Modus bekannt, werden Spieler, die das Match vorzeitig verlassen, mit einer Zeitstrafe sanktioniert. Das erste Mal (pro Tag) ist allerdings noch sanktionsfrei. Erst bei weiteren Vergehen summieren sich diese je nach deren Häufigkeit innerhalb eines Tages wie folgt:

1x/24 Stunden: 0 Minuten

2x/24 Stunden: 5 Minuten

3x/24 Stunden: 10 Minuten

4x/24 Stunden: 20 Minuten

5x/24 Stunden: 40 Minuten

6x/24 Stunden: 1 Stunde

7x oder mehr Matchabbrüche innerhalb von 24 Stunden: 2 Stunden

Nach einem Cooldown von 12 Stunden wird der Timer bei den Strafen allerdings wieder zurückgesetzt.

Spieler, deren Account kurz davor ist, permanent gesperrt zu werden, bekommen nun eine Vorwarnung von Psyonix, dass eine weitere Strafe zum “Permanent Ban” des Accounts führen wird.

Welche Saisonbelohnungen wird es am Ende der Rocket League Season 3 geben?

Mittlerweile wurden von Psyonix alle Saisonbelohnungen mit dem Übergang von Season 3 auf Season 4 bekannt gegeben. Hier eine vollständige Aufzählung:

Bronze I oder höher – Season 3 – Bronze-Aufkleber

oder höher – Season 3 – Bronze-Aufkleber Silber I oder höher – Season 3 – Silber-Aufkleber + niedrigerer Aufkleber

oder höher – Season 3 – Silber-Aufkleber + niedrigerer Aufkleber Gold I oder höher – Season 3 – Gold-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Gold-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Platin I oder höher – Season 3 – Platin-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Platin-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Diamant I oder höher – Season 3 – Diamant-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Diamant-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Champion I oder höher – Season 3 – Champion-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

oder höher – Season 3 – Champion-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Großmeister I – Season 3 – Großmeister-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

– Season 3 – Großmeister-Aufkleber + niedrigere Aufkleber Supersonic Legend – Season 3 – Supersonic-Legend-Aufkleber + niedrigere Aufkleber

Titelbelohnungen für Großmeister:

Kompetitiver Großmeister: “S3 GRAND CHAMPION” in karmesinroter Schrift

“S3 GRAND CHAMPION” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Rumble”: “S3 RNG CHAMP” in karmesinroter Schrift

“S3 RNG CHAMP” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Körbe”: “S3 DUNK MASTER” in karmesinroter Schrift

“S3 DUNK MASTER” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Eis-Zeit”: “S3 BLIZZARD WIZARD” in karmesinroter Schrift

“S3 BLIZZARD WIZARD” in karmesinroter Schrift Großmeister in “Dropshot”: “S3 FLOOR DESTROYER” in karmesinroter Schrift

Titelbelohnungen für Supersonic Legend:

Kompetitive Supersonic Legend: “S3 SUPERSONIC LEGEND” in titanweißer Schrift

“S3 SUPERSONIC LEGEND” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Rumble”: “S3 RNGENIUS” in titanweißer Schrift

“S3 RNGENIUS” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Körbe”: “S3 LEGENDARY BALLER” in titanweißer Schrift

“S3 LEGENDARY BALLER” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Eis-Zeit”: “S3 ICE TITAN” in titanweißer Schrift

“S3 ICE TITAN” in titanweißer Schrift Supersonic Legend in “Dropshot”: “S3 TILE ANNIHILATOR” in titanweißer Schrift

Rocket League – LTM-Kalender für August 2021