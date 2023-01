Riot Games: Hacker verlangen Lösegeld für Anti-Cheat Code

Riot Games letzte Woche bekanntgegeben hat, dass sie Opfer eines Hackerangriffes wurden, der zu Verzögerungen und Veränderung beim letzten League of Legends Patch 13.1b geführt haben. Das Ausmaß des Angriffes war bis vor kurzem nicht bekannt. Jetzt hat Riot Games aber bekannt gegeben, dass die Hacker anscheinend Teile des Source Codes von League of Legends gestohlen haben. Laut Aussagen von Riot Games, haben die Hacker damit gedroht, diese Code Teile an die Öffentlichkeit zu bringen, sollte der Entwickler den Lösegeldforderungen nicht nachkommen.

Teile des Source Codes der von den Hackern gestohlen wurde gehört zu den Anti-Cheat System von Riot Games. Sollten diese an die Öffentlichkeit kommen, sollte es nicht lange dauern, bis neue Cheats für die großen Titel von Riot Games, Valorant und League of Legends, im Internet zu finden sind. Das ist den Hackern anscheinend auch bewusst. Die haben nämlich die Lösegeldsumme bei 10 Millionen U.S. Dollar angesetzt.

Riot selbst hat auf Twitter aber bereits verkündet, dass sie das Lösegeld nicht bezahlen werden.

Today, we received a ransom email. Needless to say, we won’t pay.

While this attack disrupted our build environment and could cause issues in the future, most importantly we remain confident that no player data or player personal information was compromised.

2/7

— Riot Games (@riotgames) January 24, 2023