Eigentlich sollte es heute erscheinen. Aus Respekt vor den Opfern des Toronto-Attentats, verschiebt sich der Release von Death Road to Canada aber.

Der Publisher meldete sich diesbezüglich auf direkt zu Wort:

„Wir denken, es wäre zutiefst unangebracht, das Spiel zu diesem Zeitpunkt zu veröffentlichen“, so Paul Hann, Managing Director bei UKIYO, „Wir wollen allen, die von den tragischen Ereignissen in Toronto betroffen sind, unser tiefstes Beileid aussprechen.“

Außerdem bat der Publisher die Medien, Reviews ebenfalls zurückzuhalten.Wann das Spiel nun veröffentlicht werden soll, ist bisher nicht bekannt.

Stumpfer Zombie Survival Pixel Splatter? Von Wegen!

In Death Road To Canada metzelt ihr euch auf dem Weg von Florida nach Ontario, in dem es vermeintlich sicher sein soll, durch zahllose Zombiehorden. Das Roguelike spart dabei nicht an Anspielungen. Orte wie Y’all Mart oder Muscle! Bomb!! Gym!!! können auf dem Weg in die Sicherheit besucht werden.

Ungewöhnlich für das Genre ist, dass man viele, teils bizarre Begleiter treffen und anheuern kann. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht danach aussehen mag, legt das Spiel großen Wert auf die Hintergrundgeschichte und bietet viele interaktive Elemente. Letztere können, inmitten des Kampfs um Leben und Tod, sogar Freundschaften entstehen lassen oder zerstören.

